El presidente de Ecuador acudirá al Congreso para el juicio político en su contra

Quito (AFP) – El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se presentará ante el Congreso para afrontar un juicio político al que será sometido por presunta corrupción a pedido de una mayoría opositora que busca destituirlo, informó el miércoles el ministro de Gobierno, Henry Cucalón.

"Él va a acudir a la Asamblea Nacional a defender su posición y a demostrar la verdad", expresó el funcionario al canal Ecuavisa, un día después de que el Parlamento resolviera -por 88 votos- enjuiciar a Lasso. Este es el segundo intento por removerle del cargo en menos de un año.

El Legislativo unicameral, donde hay una mayoría opositora dispersa, requiere el apoyo de 92 de sus 137 miembros para destituir al gobernante, quien a su vez tiene la facultad de disolver el Congreso y llamar a elecciones generales anticipadas.

Lasso, un exbanquero de derecha que arrastra una alta impopularidad, es señalado por supuesto peculado en el marco de un contrato para el transporte de petróleo suscrito antes de que asumir su cargo hace dos años.

Cucalón insistió en la misma posición de Lasso, en el sentido de que "el presidente de la república no ha cometido peculado alguno".

"Hasta el momento no existe prueba alguna, no la han podido demostrar porque no existe", sostuvo el ministro.

La Asamblea, que este domingo elegirá a su nuevo presidente y dos vices para completar el actual período constitucional de cuatro años, debe fijar antes de la próxima semana la fecha para el juicio, que se realizará incluso con la ausencia del mandatario.

"Este proceso nació, se ha desarrollado y terminará sin prueba alguna, sin argumentación alguna y con muchísimos vicios", señaló Cucalón.

La oposición liderada por el movimiento de izquierda Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa (2007-2017) -radicado en Bélgica-, acusa a Lasso de peculado en el manejo de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) mediante contratos celebrados entre 2018 y 2020.

Se le atribuye a Lasso no haber ordenado bajo su administración la culminación de un acuerdo entre Flopec y el grupo internacional Amazonas Tanker, el cual resultaba lesivo para los intereses estatales y dejó pérdidas por más de seis millones de dólares a la empresa ecuatoriana.

El correísmo es la principal corriente en el Congreso, con cerca de 50 curules, mientras que el partido oficialista Creando Oportunidades (CREO) cuenta apenas con una docena.

