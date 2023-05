Nuggets y Sixers ponen a punto de mate sus semifinales de Conferencias en los playoffs de la NBA

Denver (Estados Unidos) (AFP) – Los Denver Nuggets y los Philadelphia 76ers salieron por la puerta ancha este martes para poner a punto de mate sus respectivas semifinales del Oeste y Este de la NBA con ventaja de 3-2 para cada uno.

El serbio Nikola Jokic tuvo un 'triple-doble' y Michael Porter Jr. encestó cinco triples para ayudar a los Nuggets a vencer a los Phoenix Suns 118-102 para recuperar el liderato en el tope.

Jokic terminó con 29 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias para el décimo 'triple-doble' de playoffs de su carrera, rompiendo un empate con Wilt Chamberlain en la mayor cantidad de un pívot en la historia de la NBA.

El entrenador de los Nuggets, Michael Malone, dijo que una exhibición defensiva mejorada había sentado las bases para la contundente victoria de su equipo.

"No jugamos a la defensiva en los dos juegos que perdimos en Phoenix", dijo Malone. "Cuando no estamos corriendo y no estamos defendiendo, no vamos a ninguna parte. Y eso es lo que tendremos que hacer en el juego seis si vamos a cerrar esta serie".

El sexto juego es el jueves por la noche en Phoenix.

Devin Booker anotó 28 puntos pero falló 11 de 19 tiros de campo por los Suns, mientras que el astro Kevin Durant aportó 26 tantos para Phoenix.

Los Denver Nuggets dominaron la primera parte al irse al descanso intermedio 52-49 arriba en el marcador.

El tercero ya fue decisivo al ganar los Nuggets 39-25 ese período para aumentar la ventaja a 91-74, cuando ya Jokic tenía prácticamente el 'triple-doble' en el bolsillo.

El entrenador de los Nuggets, Michael Malone, separa a su jugador Bruce Brown de Kevin Durant, de los Phoenix Suns, en el quinto partido de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA el 9 de mayo de 2023 en Denver, Colorado (EEUU) © Matthew Stockman / Getty Images North America/AFP

Sixers, de fiesta en el Este

En Boston, previamente, los Philadelphia 76ers vencieron a los Celtics 115-103 y se fueron arriba 3-2 en su serie semifinal del Este.

Ahora los Sixers pueden decidir la serie el jueves en su propio patio en el Juego 6 de esta serie al mejor de siete encuentros.

El camerunés Joel Embiid, Tyrese Maxey y James Harden unieron fuerzas para doblegar a los Celtics en esta importante victoria.

Embiid se desbordó con 33 puntos y siete rebotes, Maxey con 30 tantos y siete capturas y Harden con 17 cartones ocho tablas y 10 asistencias.

"Creo que Joel (Embiid) hizo un gran trabajo disparando cuando necesitaba disparar y pasando cuando necesitaba pasar", comentó después el entrenador de los Sixers, Doc Rivers.

"Nuestra compostura en general fue buena. Sabes que van a hacer tiros, van anotar. Ese equipo (Boston) es duro y tienes que respirar a través del partido. Pensé que nuestros muchachos hicieron eso", agregó.

Los Boston Celtics buscaron recuperar el control de la serie de playoffs de semifinales de la Conferencia, pero fue imposible frenar esta noche a los Sixers.

Los Sixers, terceros sembrados, continuaron con su empuje luego de igualar la serie con una victoria el domingo en tiempo extra.

Boston, segundo sembrado, volvió a permitir cerca de 90 puntos en los primeros tres cuartos.

En tanto, los Sixers dominaron durante todo el partido al punto de que ya en el medio tiempo lideraban 58-49.

Los Sixers llegaron a tener una ventaja de hasta 21 puntos en el último cuarto mientras los fanáticos locales abucheaban a los Celtics.

Fue el tercer juego consecutivo de 30 puntos en la serie para Embiid, quien incluyó tres triples en su actuación.

El astro Jayson Tatum lideró a Boston con 36 puntos, pero solo acertó 11 de 27 tiros de campo.

Su compañero Jaylen Brown terminó con 24 puntos. Los Celtics lograron 12 de 38 desde la línea de 3 puntos.

Las dos ocasiones anteriores que los Sixers estuvieron en una serie de segunda ronda que estaba empatada 2-2, fueron derrotados en el Juego 5 por los Toronto Raptors en el 2019 y una derrota por 35 puntos ante los Miami Heat la temporada pasada.

Una ráfaga de los Celtics redujo el déficit a 11 puntos en el último cuarto, pero Philadelphia respondió con una racha de 10-2 para volver a irse arriba 102-83.

