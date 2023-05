Amargo empate del Sevilla en Turín, Mourinho gana a Xabi Alonso

El defensa de la Juventus Federico Gatti (C) celebra tras anotar en los descuentos el gol del empate 1-1 ante Sevilla por semifinales de la Europa League el 11 de mayo de 2023 en Turín.

París (AFP) – El Sevilla logró un empate 1-1 en su visita a Turín en la ida de las semifinales de la Europa League, aunque el gol de la Juventus llegó en el descuento, mientras que en la otra eliminatoria, la Roma de José Mourinho venció por 1-0 al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

Anuncios Lee mas

El Sevilla, rey de la Europa League, torneo en el que busca un séptimo título, se adelantó con un gol del marroquí Youssef En Nesyri (26), pero en el descuento Federico Gatti (90+7) puso la igualada para que el pase a la final se decida el jueves de la próxima semana en el estadio Sánchez Pizjuán de la capital andaluza.

"Es una pena, con el partido que hemos hecho, que te empaten en la última jugada del partido, pero es lo que hay", dijo Mendilibar a Movistar+.

La Juventus comenzó intimidando al Sevilla con dos ocasiones de los serbios Filip Kostic (16) y Dusan Vlahovic (19), pero el Sevilla fue mejorando con el paso de los minutos gracias al protagonismo del argentino Lucas Ocampos, asistente en el gol sevillista poco antes de tener que retirarse del terreno de juego por lesión.

El Sevilla contó con alguna ocasión para haber logrado un triunfo más amplio, pero la Juventus se volcó en los últimos minutos ante el arco defendido por el marroquí Yassine Bounou, hasta que logró el empate en el último suspiro.

Mourinho gana a Xabi Alonso

En Roma, el portugués José Mourinho, entrenador de los locales, se llevó el primer asalto (1-0) de su pulso particular con el español Xabi Alonso, que estuvo a sus órdenes como jugador en el Real Madrid y que dirige actualmente al equipo de Leverkusen, que se ve ahora forzado a remontar en su BayArena el jueves de la próxima semana.

"Los jugadores deben saber controlar sus emociones. Hemos ganado esta primera parte, ante un equipo muy fuerte y que hizo un buen partido", advirtió Mourinho, recordando que quedan otros noventa minutos.

Edoardo Bove, en el minuto 63, firmó el único tanto del partido para el equipo campeón la pasada temporada en la Conference League.

El tanto fue el merecido premio para una Roma que pudo haber ganado por más goles, pero el arquero finlandés Lukas Hradecky posibilitó con sus atajadas que el Bayer Leverkusen llegue con vida al partido de vuelta, sobre todo en la segunda parte, con dos paradas casi consecutivas a remates de Andrea Belotti (66) y del inglés Tammy Abraham (69).

También es cierto que el equipo alemán pudo haber logrado el empate en el tramo final del partido, cuando el defensa Bryan Cristante impidió con el pecho un gol de Jeremie Frimpong.

"No estamos satisfechos, evidentemente no queríamos perder, pero queda el partido de vuelta. Sabemos qué hay que hacer. No hay que hacer cálculos, hay que ganar y para eso tendremos que estar concentrados", afirmó Xabi Alonso.

Remontadas de Basilea y West Ham

En la Conference League, la tercera competición europea de clubes, Basilea y West Ham están más cerca de disputar la final del 7 de junio en Praga, tras superar este jueves en la ida de las semifinales a Fiorentina y AZ Alkmaar por el mismo resultado, 2-1.

Los partidos de vuelta se disputarán el próximo jueves en Suiza y Países Bajos.

En Florencia, el equipo local se adelantó en el minuto 25, después de un lanzamiento de esquina de Cristiano Biragui que cabeceó a la red el brasileño Arthur Cabral, que de esta manera anotó ante su exequipo, por lo que no celebró el tanto.

Pero en la segunda parte, el Basilea, que apenas había creado peligro en el primer periodo, dio un paso adelante y logró la remontada con los goles de Andy Diouf (71) y de Mohamed Zeki Amdouni (90+2).

Finalmente, en el Estadio Olímpico de Londres se vivió otra remontada, aunque en este caso favorable al equipo local.

Con tantos del argelino Saïd Benrahma de penal (67) y de Michail Antonio (76), los 'Hammers' remontaron el tanto inicial de Tijani Reijnders (41), aunque el equipo neerlandés tendrá la ocasión de voltear la eliminatoria la próxima semana en su estadio.

© 2023 AFP