Javier Bardem recibirá premio honorífico en el Festival de San Sebastián

Madrid (AFP) – El actor español Javier Bardem recibirá el premio honorífico Donostia en reconocimiento a su trayectoria en el próximo Festival de cine de San Sebastián, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre en esta ciudad del norte de España, anunciaron este viernes los organizadores.

Bardem, que en 2008 se convirtió en el primer intérprete español en conquistar un Óscar, "recogerá el máximo reconocimiento honorífico del certamen en la gala de inauguración", prevista el 22 de septiembre.

El actor, que estuvo por primera vez en el Festival de San Sebastián hace tres décadas con la película "Huevos de Oro", será también el protagonista del cartel oficial de la 71ª edición del certamen.

Según indicaron los organizadores, Bardem será el sexto actor español en recibir el premio honorífico más importante del festival, que ya recogieron anteriormente Antonio Banderas en 2008, Carmen Maura en 2013 o su esposa Penélope Cruz en 2019.

Nacido en Canarias en 1969, Javier Bardem es el intérprete español más galardonado de su generación, con una carrera en la que destacan el Óscar, el Globo de Oro y el Bafta a mejor actor secundario por "No Country for Old Men" ("No es país para viejos" o "Sin lugar para los débiles" en América Latina), el premio al mejor actor en Cannes por "Biutiful" o seis Goya de interpretación.

Casado desde 2010 con Penélope Cruz, Bardem aseguraba en una entrevista con la AFP en 2019 que no recibía muchas ofertas en su país. "Trabajo menos en España de lo que me gustaría. No me llegan los proyectos, porque piensan todavía que vivo fuera o que tengo sueldos estratosféricos, cosas que no son reales", aseguraba.

Su siguiente éxito en España no tardaría, sin embargo, en llegar, ya que su aplaudido papel en "El buen patrón", de Fernando León de Aranoa le valió en 2022 el premio Goya a la mejor interpretación.

