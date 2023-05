La NBA sortea el billete al fenómeno Victor Wembanyama

Los Angeles (AFP) – La NBA celebra este martes la lotería del Draft más esperado de las últimas décadas, que otorgará al afortunado equipo ganador el boleto para elegir al francés Victor Wembanyama, la mayor promesa del basquet desde LeBron James.

"Unicornio", "alienígena" o "jugador de videojuego" son algunos de los calificativos que el propio LeBron o Stephen Curry han dedicado en los últimos meses a Wembanyama, una espigada torre de 2,21m de altura con unas habilidades nunca vistas en un Draft.

"Es increíble. Creo que en 2045 todos los jugadores se van a parecer a Victor", dijo Giannis Antetokounmpo. "La forma en que lanza, que se mueve. Es extremadamente rápido para su tamaño, puede taponar".

"Tiene la posibilidad de ser uno de los más grandes que hayan jugado a básquet, tenemos que estar listos para este chico", afirmó la superestrella de los Bucks, proyectando un sentimiento generalizado en la NBA.

Wembanyama, de 19 años, no conocerá oficialmente en qué franquicia empezará su carrera hasta la ceremonia del Draft del 22 de junio en Brooklyn, donde los 30 equipos se repartirán a los 60 mejores jugadores jóvenes de las universidades estadounidenses y ligas profesionales.

No obstante, la sorpresa sería gigantesca si el pívot francés no es el elegido por el equipo que gane la lotería de este martes, un evento que será retransmitido desde Chicago.

Ni la NBA, que lleva meses promocionando a su futura estrella, ni el propio 'Wemby' disimulan su convicción de que por primera vez un jugador francés será el número uno del Draft.

"Faltan diez días para conocer a mi futuro equipo. Es una auténtica locura", escribió el joven en Twitter el pasado 6 de mayo.

20 años después de LeBron

A pesar de que esta generación ofrece otras joyas, especialmente el base Scoot Henderson, la NBA se ha enfocado en generar una enorme expectación sobre el aterrizaje de Wembanyama.

Nunca una promesa del basquet había recibido tanta atención desde un adolescente llamado LeBron James y apodado "El Elegido", cuyos partidos de instituto eran retransmitidos a nivel nacional y fue elegido con el número uno en 2003.

Veinte años después es la propia NBA la que emite en sus plataformas los juegos del equipo de Wembanyama, el Metropolitans 92 de la liga francesa, un gesto insólito para un jugador extranjero.

La NBA ya era consciente desde hace años del diamante que se avecinaba pero la fiebre por Wembanyama se acabó de desatar en Estados Unidos el pasado octubre, cuando el Metropolitans 92 fue invitado a jugar dos amistosos en Las Vegas contra el equipo de Scoot Henderson, el Ignite de la liga filial G-League.

El francés desterró cualquier duda sobre su potencial con un descomunal promedio de 36,5 puntos, 4,5 triples, 7,5 rebotes y 4 tapones en ambos juegos.

"El lugar adecuado"

Ante la posibilidad de hacerse con una joya de este calibre, numerosos equipos se lanzaron este año a una carrera por terminar en los últimos lugares de la clasificación.

La NBA, en un intento de equilibrar el campeonato, ofrece a los peores equipos las mayores opciones de seleccionar en lo más alto del Draft, lo que suele provocar que algunas franquicias tomen medidas destinadas a perder partidos.

Esta estrategia, conocida como 'tanking', se agudizó esta campaña pese a que la NBA lanzó varias amenazas para evitarlo. La liga llegó a multar con 750.000 dólares a los Mavericks por sentar a Luka Doncic y el resto de figuras en la recta final de la fase regular para mejorar sus opciones en el sorteo.

En la lotería del martes participarán las 14 franquicias que quedaron fuera de los playoffs, cada una con un porcentaje de opciones de quedar en primera posición.

Los Pistons, Rockets y Spurs, los tres equipos con peor balance de victorias y derrotas, son los que más posibilidades tienen de ganar el sorteo, un 14% cada uno.

Los otros equipos que suspiran por hacerse con el número uno son los Hornets (12,5%), Blazers (10,5%), Magic (9%), Pacers (6,8%), Wizards (6,7%), Jazz (4,5%), Mavericks (3%), Bulls (1,8%), Thunder (1,7%), Raptors (1%) y Pelicans (0,5%).

Mientras todos ellos sueñan con un talento que transforme su destino, Wembanyama asegura que no tiene preferencia por su nuevo uniforme: "No me preocupa. Un jugador destinado a convertirse en un grande, no importa donde caiga, será el lugar adecuado".

