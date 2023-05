Marcelo Bielsa, un (no tan) loco al frente de la selección uruguaya

Montevideo (AFP) – Luego de varias semanas de intensas negociaciones, finalmente el argentino Marcelo Bielsa fue anunciado este lunes por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) como el nuevo entrenador de la selección celeste.

"¡Bienvenido, Marcelo! Bielsa asume como técnico de la selección mayor", anunció la AUF en su cuenta en Twitter. Bielsa asume al frente de la Celeste hasta la finalización del Mundial de 2026, que organizarán Estado Unidos, México y Canadá.

Los primeros partidos del exseleccionador de Argentina y Chile con la Celeste serán dos amistosos en la fecha FIFA de junio frente a las débiles representaciones de Nicaragua y Cuba en Montevideo.

Tres meses después, en el debut uruguayo en las eliminatorias mundialistas sudamericanas, reicbirá en Montevideo a Chile, una selección a la que supo dirigir y revolucionar y cinco días después visitará a Ecuador.

- Un revulsivo –

El desembarco del “Loco”, como se conoce al famoso DT argentino de 67 años, había sido mencionado por la prensa uruguaya desde fines de marzo.

Según versiones periodísticas, ambas partes se entendieron rápidamente en el plano deportivo pero debieron ir puliendo las diferencias económicas, que eran significativas cuando las negociaciones comenzaron, en febrero.

Carlos Manta, presidente del club Plaza Colonia y futuro integrante del comité ejecutivo de la AUF, dijo que apenas trascendió que Bielsa podría ser el entrenador de Uruguay "selecciones de primer nivel" se contactaron con la asociación para disputar amistosos.

"Se va a pagar solo (el salario de Bielsa). Nos pondrá en los primerísimos planos", añadió el directivo, aunque no se ha difundido el monto de los ingresos que percibirá el temperamental entrenador.

Un tabú que ya no es tal

Bielsa será el segundo extranjero en dirigir a la selección uruguaya, bicampeona mundial y, junto a Argentina, la que más veces alzó la Copa América (15).

El otro DT foráneo que se hizo cargo de la celeste también fue argentino, Daniel Passarella, entre 1999 y 2001.

Cuando el exentrenador albiceleste llegó a Montevideo, hace más de 20 años, se desató un debate a todo nivel sobre si Uruguay, con su palmarés y su peculiar forma de entender y practicar el fútbol, debía aceptar que su selección fuera dirigida por un extranjero.

Bastante atenuada, la discusión se ha reeditado ahora.

"No es una cuestión de Estado, pero me gustaría que se valorara más al técnico uruguayo, y acá hay varios que demostraron su valía", dijo por ejemplo Jorge Fossati, actual entrenador de Universitario de Perú y ex DT celeste (2004-2005).

Otros, como Sergio Markarián, que dirigió a selecciones de América (Perú y Paraguay) y Europa (Grecia), saludaron la llegada del argentino.

"Estoy a favor de que venga un técnico con trayectoria, respaldo, capacidad de trabajo y que dé ciertas seguridades. Es esencial tener experiencia y Bielsa ha manejado excelentes jugadores", afirmó al diario local El País.

El Loco y el Maestro

Bielsa y el exseleccionador charrúa Oscar Tabárez (2006-2021) han sabido intercambiar elogios y no pocos en Uruguay establecen similitudes entre ambos.

No tanto en estilos de juego (la apuesta a la ofensiva permanente y la osadía del argentino contrastan con la prudencia del uruguayo), pero sí de conducción: seriedad, respeto por los jugadores, gusto por la disciplina e incluso su parquedad al expresarse, según resaltaron comentaristas deportivos.

Esos detalles

Y hay otro punto en común entre el revolucionario DT rosarino y el mítico exentrenador celeste: su aspiración a tener "el control de todo: injerencia en el predio, en las categorías formativas y en todos los detalles", según dijeron fuentes de la AUF al diario argentino La Nación.

Bielsa cuenta además con una buena baza para dirigir en Uruguay, destacada entre otros por el dirigente de la AUF Jorge Casales: su profundo conocimiento del fútbol local.

El argentino es consciente, además, de un punto nada menor: el contraste existente entre las condiciones de entrenamiento de la selección, muy buenas, y de la mayoría de los clubes, bastante malas, una brecha que buscaría achicar.

Por 2016 Bielsa ya había estado a punto de dirigir en Uruguay, cuando Peñarol se interesó por él.

Cuenta El País que el argentino se entrevistó largas horas con el gerente deportivo del club y le inquirió por detalles insólitos. Bielsa habría rechazado el proyecto cuando su interlocutor no supo responderle a una pregunta: “Dígame, ¿el canchero sabe de canchas o solo corta el pasto?”.

"No fue la AUF la que eligió a Bielsa sino Bielsa quien eligió a Uruguay", comentó el directivo Manta para explicar por qué, en definitiva, el DT descartó en los últimos meses ofertas económicamente mucho más tentadoras.

"¡Ah! Y de loco Bielsa no tiene nada", observó el dirigente. "Obsesionado con la perfección sí, detallista sí, pero muy cuerdo. Lo ha demostrado allí donde estuvo. También tratará de hacerlo acá. Veremos si estamos a la altura".

El anterior destino del entrenador argentino fue el Leeds United, al que tomó en segunda división y al segundo año lo llevó a la Premier League.

También fue campeón argentino en 1991 con Newell's Old Boys, cuna de Lionel Messi. En el club de Rosario es una leyenda, a tal nivel que el estadio lleva su nombre desde 2009.

Su carrera en los banquillos ha sido de luces y sombras. Ha entrenado a clubes en México (Atlas, América), España (Espanyol, Athletic -finalista de la Europa League 2011-2012-), Francia (Marsella, Lille) e Inglaterra (Leeds).

