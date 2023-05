El Festival de Cannes abre el telón con Johnny Depp como Luis XV

Cannes (Francia) (AFP) – El 76º Festival de Cannes sube el telón este martes con el polémico actor estadounidense Johnny Depp en "Jeanne du Barry", una fastuosa película francesa en el Versalles del siglo XVII que abre un certamen repleto de estrellas.

A sus 59 años, la estrella de "Piratas del Caribe" espera pasar página de las acusaciones de violencia conyugal de su exesposa, que acabaron en un sonado juicio por difamación que ganó él.

Para ello cuenta con el apoyo claro de este festival cinematográfico, uno de los más importantes del mundo, frente a la hostilidad de Hollywood.

"Johnny Depp me interesa como actor", dijo el lunes el delegado general del certamen, Thierry Frémaux, a preguntas de la prensa.

Depp interpreta al rey Luis XV en la película, rodada en espectaculares escenarios por la directora francesa Maïwenn, que a su vez interpreta a la protagonista, la favorita del rey, Jeanne du Barry.

Tras ese estreno, Cannes asume este año ser el puente entre toda una gran generación de cineastas y actores, algunos de ellos ya octogenarios, y sus relevos.

Una generación de octogenarios

Por la alfombra roja desfilará Harrison Ford (80 años), que presenta la quinta y posiblemente última entrega como Indiana Jones ("Indiana Jones y el dial del destino").

Igualmente lo hará Martin Scorsese, también de esta generación, que dirigió un largo filme (3h10), "Killers of the flower moon", sobre una serie de asesinatos de indígenas en Estados Unidos en los años 1920, con Leonardo DiCaprio.

Uno de los grandes nombres españoles ligados a Cannes, Pedro Almodóvar, presentará un cortometraje de 25 minutos, de aires western y gay, con Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal ("The last of us").

Michael Douglas (78 años), estrella de películas como "Instinto Básico", recibirá una Palma de Oro honorífica por décadas de carrera.

Este año los metrajes largos imperan en Cannes, también en la competición oficial, con 21 películas, siete de ellas dirigidas por mujeres, un récord.

La cinta turca "Nuri Bilge Ceylan" dura 3h17; el documental chino "Youth Spring", 3h40. Ambas denuncian la atmósfera de países sometidos a regímenes opresivos.

La leyenda del cine británico Ken Loach (86 años) compite por su tercera Palma de Oro con "The old oak", también de carácter social.

Este año, Cannes podría vivir su propia protesta, como en el famoso 1968: los sindicatos, opuestos al gobierno de Emmanuel Macron por su reforma de las pensiones, están dispuestos a perturbar el desarrollo del festival, incluso con un corte de electricidad, según anunció la central CGT.

"Tenemos un buen diálogo con la CGT. Por el momento, nada de lo que está anunciado nos afecta", aseguró Frémaux.

Otra leyenda, el español Víctor Erice (82 años), que presentó su último largometraje hace tres décadas precisamente en Cannes, vuelve con "Cerrar los ojos" (casi tres horas), en una sección paralela.

El italiano Marco Bellocchio (83 años) también acudirá, para presentar "Rapito", una obra que narra el secuestro de un niño judío para ser educado como cristiano a mediados del siglo XIX en Italia.

... y la siguiente generación

Pero Cannes es también un escaparate para la siguiente generación, como Wes Anderson, que recurrió a un casting impresionante para su "Asteroid City": Tom Hanks, Scarlett Johansson, Willem Dafoe, Margot Robbie...

O "Le retour" de la francesa Catherine Corsini, rodeada de cierta polémica por el tratamiento de la sexualidad adolescente.

Destaca también la joven francosenegalesa Ramata-Toulaye Sy, con "Banel e Adama", su ópera prima.

Cannes acogerá también por primera vez una película de Mongolia, y otra sudanesa.

