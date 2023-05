Los enfrentamientos con Israel dejan a familias enteras en la calle en Gaza

Beit Lahia (Territorios Palestinos) (AFP) – Najah Nabhan, una palestina de 56 años, se pregunta qué será de ella y de su numerosa familia, que se quedó en la calle después de que su casa fuera arrasada en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza.

"Mis vecinos me prestan ropa para ellos, no me llevé nada, apenas tuve tiempo de salir a la calle y la casa fue bombardeada", contó a la AFP desde Bir al Najeh, de pie junto a los bloques de hormigón, que son lo único que queda de su casa.

Los enfrentamientos entre movimientos armados palestinos e Israel duraron cinco días y dejaron decenas de muertos.

Decenas de casas fueron destruidas durante las hostilidades, que estallaron cuando los militares israelíes lanzaron ataques contra altos mandos del grupo palestino Yihad Islámica.

La familia de Nabhan, de 56 años, duerme en las ruinas desde que su casa ubicada en Beit Lahia fue destruida el sábado.

Nabhan intenta hacerse cargo de sus hijos y de sus nietos, muchos de los cuales tienen discapacidades físicas.

Su familia dijo que fueron advertidos por una llamada de teléfono de los militares israelíes de que un ataque era inminente, pero el ejército no facilitó detalles sobre por qué atacó esta casa, al ser interrogado por la AFP.

En total, 103 casas fueron totalmente destruidas y 140 quedaron con daños graves por los enfrentamientos, informó el martes la ONU, citando funcionarios de Gaza.

Belal Nabhan, de 35 años, gana sólamente 10 séqueles (2,70 dólares) al día vendiendo perejil en el mercado y afirma que todavía está en conmoción.

"La gente gritaba y nosotros huimos (...) Ahora la gente se queda aquí. ¿A dónde van a ir? Necesitan refugio", afirma mostrando a sus familiares descansando entre los escombros.

Israel y combatientes palestinos en Gaza, que está gobernada por el grupo islamista Hamás, se han enfrentado en varias guerras en los últimos años.

Con una tasa de pobreza que alcanza a un 53% de la población, según la Oficina Central de Estadísticas Palestina, muy poca gente puede permitirse reconstruir sus viviendas.

"Mis sueños desaparecieron"

En Deir al Balá, en el centro de Gaza, un grupo de niños está encaramado en un montículo de cemento y de hierros torcidos por un bombardeo israelí.

En este atestado barrio, la casa de Mohamed Zidan escapó a un impacto directo, pero la deflagración fue tan potente que derribó las paredes.

"Para golpear a una persona, no es necesario destruir un edificio entero de apartamentos", dice el hombre de 29 años.

"Yo soy un hombre joven, vivo en mi casa, con mis hijos en casa. Estoy concentrado en trabajar. ¿Qué culpa tengo?", afirma.

El lunes, mientras Zidan estaba entre los restos de lo que fue su dormitorio, los palestinos conmemoraron el 75º aniversario de la "Nakba", o "Catástrofe", como identifican a la creación del Estado de Israel.

Esta fecha marca la expulsión de cientos de miles de palestinos de sus casas en la guerra que estalló cuando se creó el Estado de Israel en 1948.

"Seguiremos continuamente viviendo la vida de la 'Nakba'", afirmó Zidan, que ahora duerme en la calle de atrás de su casa.

El ejército israelí no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentario de por qué atacó a este barrio.

Un frágil cese el fuego se mantiene desde el sábado, con lo que finalizaron varias rondas de ataques israelíes y andanadas de cohetes lanzados por combatientes palestinos.

Los enfrentamientos dejaron 33 muertos en Gaza, un balance que incluye combatientes y civiles, incluyendo niños, y dos civiles fallecidos en Israel.

Haneen Nabhan, una joven sentada en una silla de ruedas donada, cuenta que se desmayó cuando escuchó que su casa fue destruida.

"Todos mis sueños estaban en esa casa y mis sueños ahora han desaparecido", dijo.

