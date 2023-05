"Cerrar los ojos", una película para ahondar en la leyenda de Víctor Erice

Cannes (Francia) (AFP) – El director español Víctor Erice revela algunas de sus heridas e invoca su magia en "Cerrar los ojos", una película que provocó entusiasmo entre el público y satisfacción entre los propios actores en el Festival de Cannes, en ausencia del realizador.

Anuncios Lee mas

La ausencia de Erice (82 años) en el estreno fue la única decepción de una gala que había generado expectativa, a pesar de que la película no concursa a la Palma de Oro.

En la gala del lunes por la noche estaba presentes el director japonés Hirokazu Kore-Eda (en competición este año con "Monster") y el mexicano Amat Escalante (que presentó "Perdidos en la noche").

La ausencia "fue por motivos personales, al menos eso nos han dicho", declaró este martes en una conversación con AFP la actriz Ana Torrent, que volvió a ponerse a las órdenes de Erice para este largometraje denso en emociones.

Pero contrariamente a "El espíritu de la colmena", que Torrent rodó bajo la batuta de Erice cuando era una niña, hace más de medio siglo (presentada en Cannes en 1973), el director vasco sorprende esta vez con una película llena de diálogos y con un argumento lineal, que va creciendo en suspense hasta su resolución.

La actriz española Ana Torrent posa en la presentación de la película "Cerrar Los Ojos" de Víctor Erice, en el 76º Festival de cine de Cannes, el 22 de mayo de 2023. © Patricia DE MELO MOREIRA /

La película narra la desaparición de un actor (José Coronado) y la búsqueda reactivada 22 años después por parte de su amigo y a la vez el último director de cine que trabajó con él (Manolo Solo).

"Es su película quizás más personal", añade Manolo Solo en la conversación con AFP.

La idea de rodar con Erice era intimidante, admite este actor que destacó como secundario en películas españoles como "La isla mínima" o "El buen patrón".

"Me sentía intimidado ante una figura tan inmensa y hubo una comunicación no del todo fluida. Pero a la vez sentía que era como un regalo", añade.

Erice es un cineasta admirado dentro y fuera de España, ganador de premios en certámenes como San Sebastián o Cannes y cuyo discurso visual ha influenciado a generaciones de realizadores.

"Me intentaba adaptar a su manera de trabajar. Al principio hacía muchas preguntas. Hasta que él me dijo: 'Te comes mucho la cabeza. Abandónate al misterio'", explica Solo.

El actor español Manolo Solo posa durante la presentación de la película "Cerrar Los Ojos" de Víctor Erice en el Festival de Cannes, el 22 de mayo de 2023. © Patricia DE MELO MOREIRA /

Pocos detalles habían sido filtrados de esta película, que los actores vieron por primera vez esa misma noche de gala.

Jugar con ventaja

Ana Torrent reconoce con una sonrisa que jugaba con ventaja, después de tantos años de amistad con el realizador.

En la película interpreta a la hija del actor desaparecido, Ana. Como "En el espíritu de la colmena", vuelve a quedarse con su nombre original. Y no es la única alusión en una cinta colmada de guiños cinematográficos.

"El personaje estaba hecho para mí un poco, él conoce una parte de mí que es la que quería que resurgiera ahí", revela.

La actriz Ana Torrent posa entre los actores Manolo Solo (izq) y José Coronado durante la presentación de la película 'Cerrar los ojos' en el Festival de Cannes, el 22 de mayo de 2023 en la ciudad francesa © Patricia de Melo Moreira /

"Los dos estábamos muy sorprendidos durante el rodaje. Nos mirábamos, había mucho amor", explicó Torrent.

"Cerrar los ojos" es la vuelta a la ficción de Erice tras tres décadas de documentales ("El sol del membrillo", premio del Jurado en Cannes en 1992), de encargos y de proyectos fallidos.

La película recupera de manera indirecta algunos de esos fracasos de Erice, como la fallida adaptación de una novela de Juan Marsé, "El embrujo de Shanghái", un minirrelato fascinante dentro de la película. "Son quizás heridas", apunta Solo.

Pero también regala algunos de sus momentos más mágicos, como Ana Torrent cerrando los ojos para invocar la fantasía, como en "El espíritu de la colmena".

"Los niños tienen una verdad que ya quisiéramos los actores mayores conservar. Y a veces, después de muchos años de trabajo, buscamos volver a esa forma de mirar" admite la actriz.

© 2023 AFP