Salman Rushdie, condecorado en Reino Unido y escribiendo de nuevo

Londres (AFP) – El escritor británico Salman Rushdie fue condecorado este martes en Reino Unido y anunció que ha vuelto a escribir, nueve meses después del acuchillamiento que casi le cuesta la vida en Estados Unidos.

El autor de 75 años posó ante los fotógrafos tras recibir una medalla en el castillo de Windor, al oeste de Londres, de manos de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III.

El intelectual de origen indio, que tiene la nacionalidad norteamericana y vive en Nueva York, dijo que ha podido retomar la escritura, aunque esto le ha llevado tiempo.

"Me he recuperado bastante bien, y por eso he podido venir. He tenido que esperar un tiempo", indicó el autor, menos de una semana después de su primera aparición pública desde la agresión que sufrió.

El 12 de agosto, Salman Rushdie fue invitado a una conferencia literaria en Chautauqua, una pequeña ciudad del noroeste del estado de Nueva York.

En el momento de tomar la palabra, Hadi Matar, un joven norteamericano de origen libanés, sospechoso de mantener simpatías con Irán, se abalanzó sobre él con un cuchillo y le asestó una decena de puñaladas.

Los espectadores y unos guardias redujeron al atacante, que fue inculpado y encarcelado a la espera de juicio.

El agente literario de Rushdie, Andrew Wylie, reveló en octubre que el escritor había perdido la vista de un ojo y el uso de una mano.

En febrero, cuando la publicación de su última novela, "Victory City", el autor confió al New Yorker que le costaba mucho escribir y que sufría estrés postraumático.

Admirado por las élites occidentales y odiado por los extremistas musulmanes, Rushdie se convirtió en un icono de la libertad de expresión.

Desde el año 1989 vive bajo la amenaza de uan fetua emitida por el entonces guía supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, quien ordenó asesinarlo por considerar blasfema su interpretación del Islam y el profeta Mahoma en el libro "Los versos satánicos", publicado el año previo.

