Cannes estrena "Crowra", una reivindicación de los pueblos autóctonos de Brasil

Cannes (Francia) (AFP) – El festival de Cannes acogió este martes el estreno de "Crowra", una crónica filmada de la vida de los krahô y una reivindicación del papel de los pueblos autóctonos de Brasil.

Anuncios Lee mas

Los dos realizadores, el portugués João Salaviza y la brasileña Renée Nader Messora, documentan el pasado, el presente y los desafíos de futuro de este pueblo, ubicado en el Cerrado de Brasil, una vasta región de sabana tropical.

"Lo que buscamos es traducir la sensibilidad, la poesía, la belleza de los krahô y ponerla en imágenes, en sonido, en montaje" dijo Salaviza en una entrevista con AFP.

"No es un cine activista pero sí un cine profundamente político", asegura el correalizador de esta película, a medio camino entre documental y ficción y en la que los krahô recrean su propia vida.

Su supervivencia se juega en el Cerrado, una zona de una gran biodiversidad bajo la presión del agronegocio y de un gobierno hostil durante la presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), en el poder cuando se rodó el filme.

La brasileña Renée Nader Messora y el portugués Joao Salaviza, realizadores del filme "Crowra", en su presentación en el Festival de Cannes el 23 de mayo de 2023. © CHRISTOPHE SIMON / AFP

"Crowra", una coproducción entre Brasil y Portugal, es el resultado de quince meses de rodaje y convivencia de los realizadores en cuatro aldeas diferentes de esta tierra indígena, una región que ambos conocen a fondo y donde viven desde hace años.

Toma de conciencia

"Sabíamos más o menos lo que queríamos contar pero no teníamos idea de cómo lo íbamos a lograr y esto se fue construyendo con ellos", apunta Nader Messora, que reivindica un cine "muy abierto" en colaboración con sus protagonistas.

La cinta, presentada en la sección paralela Una Cierta Mirada, evoca también el alejamiento de los krahô de sus tradiciones, desde un padre que cambia la caza por el supermercado hasta la renuncia de los hombres a ir desnudos en las celebraciones tradicionales.

"No es que haya exactamente una pérdida [cultural], yo creo que hay una reconfiguración (...) Aprovechan lo que les sirve y echan mucho de lo que no le sirve de las novedades que traen los no indígenas", llamados 'cûpe' en su lengua, apunta Renée Nader Messora.

"Crowra" muestra también la toma de conciencia política de los krahô, cuando algunos de ellos deciden viajar a Brasilia para una gran movilización de los pueblos autóctonos contra el gobierno de Bolsonaro.

"Entendieron que hay muchos frentes de batalla y uno de ellos es aprender a ocupar los espacios de poder", apunta Salaviza, que describe la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil este año como "un cambio de mundo".

La película sigue a varios personajes, como Jotàt, una niña habitada por los fantasmas de sus antepasados que le recuerdan una masacre ocurrida en los años 1940.

Mientras tanto Hyjnõ, el guardián de la aldea, lucha por evitar las incursiones ilegales de los 'cûpe' que roban loros en sus tierras para luego venderlos en la ciudad.

El filme también cuenta con la participación de Sonia Guajajara, responsable del nuevo ministerio de Pueblos Originarios, "un foco de esperanza" según Salaviza, que no duda en calificar de "régimen" los años de la presidencia de Bolsonaro.

Los dos realizadores presentaron en 2018 en Cannes su primera película "Los muertos y los otros", que ya trataba de la comunidad krahô y se llevó el premio de la sección Una Cierta Mirada de Cannes.

© 2023 AFP