Colombiano Rodallega denuncia que sufrió insultos racistas ante Gimnasia

La Plata (Argentina) (AFP) – El experimentado colombiano Hugo Rodallega, del Independiente Santa Fe, denunció que fue llamado “mono” y “negro” durante el partido que su equipo perdió este martes con el argentino Gimnasia y Esgrima (1-0) en la ciudad argentina de La Plata, por la Copa Sudamericana.

La denuncia del exinternacional colombiano llega en un momento de alta visibilidad a nivel mundial del racismo en el fútbol, a causa de los ataques al brasileño Vinicius Jr, del Real Madrid, que denunció haber soportado insultos de ese tipo en el partido del fin de semana pasado ante Valencia, por la Liga española.

"No mejoramos como humanidad, es un desastre lo que pasa en el mundo entero. Es una tristeza que vengamos aquí y pase esto. No digo que perdimos por la gente, pero el tema del racismo ya cansa”, dijo Rodallega, al finalizar el partido a la transmisión oficial.

“Que te llamen mono, que te llamen negro, es una falta de respeto. Qué tristeza. Nos pasó a todos ahí, cuando hubo el problema, ahí, en la cancha”, agregó Rodallega, que dio a entender que los insultos se produjeron durante un tumulto sobre el final del primer tiempo, cuando fueron expulsados Felipe Sánchez, en el local, y Wilson Morelo, por el lado visitante.

El jugador confesó sentir "tristeza“ cuando la gente propina este tipo de insultos.

"No me duele que hayamos perdido, porque se puede perder a último minuto. Allá en Bogotá ganamos en el último minuto, y ellos se van hoy con esa fortuna”, destacó el experimentado volante, de 37 años.

“Pero me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno, porque nosotros en Bogotá los tratamos bien, los respetamos, y ellos no nos respetaron hoy, y eso me deja triste”, finalizó Rodallega.

El encuentro entre Santa Fe y Gimnasia, por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana, no había registrado antecedentes hasta un tumulto que se produjo en el área colombiana, por lo que el árbitro Ángel Arteaga dispuso las expulsiones de Sánchez y Morelo, más los entrenadores de ambos equipos, Sebastián Romero y Gerardo Bedoya.

Dentro de esos disturbios se vio a Rodallega discutir y empujar al entrenador Romero, aunque sólo el DT del equipo argentino fue expulsado por el tumulto.

En España el caso que afecta a Vinicius Jr llevó a que la policía de ese país detuviera a siete personas, a las que se acusó de agresión racista hacia la figura de Real Madrid, y por colgar presuntamente una imagen del jugador en un puente de una autopista.

