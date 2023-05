Lillah Halla presenta "Levante" en Cannes para exponer el problema del aborto en Brasil

Cannes (Francia) (AFP) – Para su primer largometraje, "Levante", presentado en Cannes, la directora brasileña Lillah Halla decidió encarar el espinoso asunto del aborto en su país y la opción de muchas jóvenes de realizarlo en Uruguay.

Sofía, una adolescente brasileña dotada para el voléibol, se queda embarazada. Sus planes de continuar una carrera en el extranjero están amenazados, y decide abortar, para lo cual debe viajar a Uruguay, donde es legal desde 2012.

Una decisión íntima, que deberá aprender a compartir con sus amigas del equipo para poder salir adelante.

Lillah Halla necesitó siete años para escribir el guión y sobre todo para reunir los fondos para rodar la película, lo que consiguió hacer hace un año.

Preguntada por AFP sobre ese largo proceso, Halla enumera: "porque es una película latinoamericana. Por ser una primera película. Y porque es el primer 'viaje' de una productora".

Enfrentar el conservadurismo

"Levante" fue presentada el martes en la noche en la Semana de la Crítica del 76º Festival de Cannes, donde Halla ya concursó en 2019 con su cortometraje "Menarca".

La interrupción voluntaria del embarazo en Brasil es ilegal excepto en el caso de riesgo para la vida de la mujer, o si es producto de una violación.

No solamente está prohibido, sino que además hay toda una campaña religiosa activa, incluso con falsas clínicas, para intentar disuadir a las mujeres que desean abortar, explica Halla.

"Las trampas existen. Aunque intencionalmente no uso nunca en la película la palabra evangélico o religioso, porque es una violencia moral que está incorporada en fanatismos distintos" añade.

Sofía juega en un equipo de voleibol junto a otras jóvenes mujeres y transexuales ("chiques", dice Halla en español, utilizando la terminología del lenguaje inclusivo), su verdadera familia más allá de su padre, que acaba también por darle su apoyo.

"Lo que la entrenadora ha creado ahí es un espacio seguro que de alguna manera un reflejo de la película también. Y así como el equipo de Sofía se enfrenta a una avalancha de conservadurismo, también la enfrentaremos todos", explica con resolución.

Halla está convencida de que el cine es una herramienta política.

"Es una posibilidad de, por un lado, retratar, documentar un momento histórico, y por otro, de generar espacio e imaginarios de futuro" explica.

"Levante" es una película de acentos realistas, con un repertorio de jóvenes actores no profesionales.

Rodar una película es un proceso totalmente colectivo, asegura sin dudar su directora.

"Aunque no sea fácil huir de un modelo muy centrado en la figura de dirección, en certezas y no en procesos, no concibo hacerlo de otra manera, mientras pueda. No es fácil encontrar las personas con quien trabajas muy bien de manera colectiva", indica.

Como el aborto, que normalmente es presentado por los movimientos feministas como una decisión íntima de la mujer.

"Es como durante un partido []de voleibol]: hay estrategias colectivas que pensar como equipo. Y un acoso que combatir", explica.

