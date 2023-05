ABBA no retornará en Suecia el año próximo al escenario de Eurovision

Londres (AFP) – El grupo musical sueco ABBA no se reunirá el año próximo en el escenario de Eurovision, que se llevará a cabo en ese país, 50 años después de su victoria en el famoso concurso, anunciaron el jueves a la BBC dos exmiembros de cuarteto, lo que pone fin a las especulaciones de sus fans.

"No quiero. Y si no quiero los otros tampoco. Es lo mismo para los cuatro. Si uno dice +no+, entonces es no", afirmó Benny Andersson en una entrevista al magazin Newsnight que será difundida el jueves por la noche en la BBC.

No hay "ninguna posibilidad" de que ABBA cante el año próximo o que aparezca en escena, dice Andersson en unos pasajes de la entrevista difundidos con anticipación por la BBC.

"Podemos celebrar los 50 años de ABBA sin estar en el escenario", añade su compañero Bjorn Ulvaeus, terminando con las especulaciones desde la victoria de la cantante sueca Loreen el 13 de mayo en el Eurovision con "Tattoo".

Como dice el reglamento del concurso, el país ganador organiza la edición siguiente, y la victoria de Loreen, muy festejada en Suecia, desató la esperanza de ver de nuevo reunido al grupo que vendió centenares de millones de discos en el mundo, con motivo de la próxima edición que se llevará a cabo exactamente 50 años después de la victoria con el éxito "Waterloo".

Tras cerca de cuatro décadas de silencio y de separación de facto, ABBA sacó a fines de 2021 un nuevo album ("Viaje") y desde el año pasado los autores de éxitos como "Mamma Mia", "¡Gimme! ¡Gimme! ¡Gimme!(A Man after Midnight)" o "Dancing Queen", pueden asistir en Londres a un espectáculo del cuarteto representado por avatares digitales difundidos por holograma, que debido al éxito se presentará en otros lugares.

