Arde la pugna por la permanencia en la Liga

Madrid (AFP) – La pugna por la permanencia, con hasta siete equipos apretándose en cinco puntos en el fondo de la clasificación, centra la atención de la 37ª jornada liguera, que abre el Real Madrid en Sevilla con la baja de Vinicius para los merengues.

El brasileño, que no pudo estar el miércoles contra el Rayo Vallecano por unas molestias en la rodilla, tampoco estará el sábado en el Sánchez Pizjuán.

"Tenemos algunas bajas, las bajas de Karim (Benzema), de Vinicius y de (Marco) Asensio", dijo este viernes el técnico merengue, Carlo Ancelotti, precisando que "la rodilla le sigue molestando" al brasileño.

"No viaja porque no puede jugar, si tuviera una posibilidad de jugar, viajaría e intentaría jugar", añadió Ancelotti, rechazando que no viaje para protegerlo tras la polémica suscitada por los insultos racistas que recibió en Valencia.

"Da igual que el partido sea fuera de casa o en casa, no puede jugar y punto", añadió Ancelotti sobre Vinicius, que los dos últimos días se ha ejercitado al margen de sus compañeros.

El Real Madrid buscará mantener el segundo puesto liguero frente a un Sevilla (10º), que afronta el partido con un ojo puesto en la final de la Europa League del miércoles contra la Roma.

Pelea en la cola clasificatoria

El domingo, el Cádiz (17º), que marca la salvación empatado a puntos con el Valladolid (18º), primer equipo en puestos de descenso a Segunda División, recibe al Celta (14º).

Los gallegos están a sólo dos puntos de los puestos de descenso.

El Valladolid, animado tras ganar al campeón Barcelona 3-1 el martes, se mide al Almería (15º) en duelo de necesitados, ya que los andaluces están sólo un punto por encima de su rival.

El Valencia (13º) recibirá al Espanyol (19º), que apura sus últimas opciones de permanencia tras salvar un punto de oro el miércoles frente al Atlético de Madrid después de una gran remontada, de 0-3 a 3-3 en 15 minutos.

Una derrota del club perico supondría el descenso a Segunda División, siempre que no fallen Valladolid, Cádiz y Getafe.

El Valencia tampoco puede descuidarse tras perder el jueves en Mallorca.

En la cabeza de la tabla, con el Barça campeón inalcanzable, el Atlético (3º) recibe el domingo a la Real Sociedad (4º) con el objetivo de recuperar el segundo puesto liguero, que perdió tras su empate en Cornellá.

Los de Simeone reciben a una Real Sociedad que busca una victoria para asegurarse el cuarto puesto y la última plaza para la próxima Champions.

El club vasco aventaja en cinco puntos al Villarreal (5º), que visita al Rayo Vallecano (12º).

-- Programa de la 37ª jornada de la Liga (horas GMT):

- Sábado:

(17h00) Sevilla - Real Madrid

- Domingo:

(17h00) FC Barcelona - Mallorca

Getafe - Osasuna

Cádiz - Celta

Almería - Valladolid

Athletic de Bilbao - Elche

Valencia - Espanyol

Girona - Betis

Atlético de Madrid - Real Sociedad

Rayo Vallecano - Villarreal

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 85 36 27 4 5 66 18 48

2. Real Madrid 74 36 23 5 8 72 34 38

3. Atlético de Madrid 73 36 22 7 7 66 30 36

4. Real Sociedad 68 36 20 8 8 48 32 16

5. Villarreal 63 36 19 6 11 56 36 20

6. Betis 56 36 16 8 12 43 39 4

7. Osasuna 50 36 14 8 14 34 39 -5

8. Athletic 50 36 14 8 14 46 41 5

9. Girona 49 36 13 10 13 56 51 5

10. Sevilla 49 36 13 10 13 45 50 -5

11. Mallorca 47 36 13 8 15 34 40 -6

12. Rayo 46 36 12 10 14 43 49 -6

13. Valencia 40 36 11 7 18 39 42 -3

14. Celta 40 36 10 10 16 41 51 -10

15. Almería 39 36 11 6 19 46 62 -16

16. Getafe 38 36 9 11 16 32 44 -12

17. Cádiz 38 36 9 11 16 28 52 -24

18. Valladolid 38 36 11 5 20 33 63 -30

19. Espanyol 35 36 8 11 17 47 64 -17

20. Elche 21 36 4 9 23 28 66 -38

