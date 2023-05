Céline Dion anula sus conciertos hasta abril de 2024 por motivos de salud

París (AFP) – La cantante canadiense Céline Dion anula por motivos de salud unos cuarenta conciertos previstos en Europa hasta abril de 2024, anunciaron el viernes los organizadores de su gira.

La estrella del pop "continúa su tratamiento" contra la rara enfermedad neurológica que padece, añadieron en un comunicado.

En diciembre, la cantante ya anunció la anulación o el aplazamiento de sus conciertos programados en Europa entre febrero y julio de 2023.

"Me esfuerzo mucho por recuperar mis fuerzas, pero las giras pueden ser muy difíciles (...) Es mejor que anulemos todo ahora, hasta que realmente esté preparada para volver a los escenarios", explicó la artista de 55 años, citada en el comunicado.

El último concierto de Céline Dion se remonta a marzo de 2020 en Newark (Estados Unidos). Tras medio centenar de conciertos en Norteamérica, su gira mundial Courage World Tour se vio interrumpida por la pandemia de covid, y la cantante nunca pudo retomarla por espasmos musculares.

Su próximo concierto estaba programado para el 1 de septiembre en París.

Céline Dion padece el síndrome de persona rígida, una enfermedad cuya causa exacta se desconoce pero de origen aparentemente autoinmune.

Este síndrome, que afecta a una de cada millón de personas, provoca dolores agudos y dificultad para moverse, impidiendo la actividad física intensa.

"El equipo médico que acompaña a Céline hace un seguimiento de la evolución de la enfermedad y su tratamiento", indicó su entorno.

"Se rembolsarán las entradas compradas para las 42 fechas anuladas", añadieron los organizadores de la gira.

Dion es una de las artistas más populares del mundo, conocida entre otros éxitos por "My Heart Will Go On", canción de 1997 para la banda sonora de la película "Titanic".

