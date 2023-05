El jefe del OIEA presentará el martes un plan para la planta nuclear de Zaporiyia

Viena (AFP) – El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, presentará el martes en la ONU una propuesta para proteger la planta nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por el ejército ruso, con la esperanza de llegar a un acuerdo antes de una posible contraofensiva de Kiev.

Anuncios Lee mas

"Grossi prevé informar al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en términos de seguridad nuclear" en Zaporiyia, "durante una reunión presidida por Suiza el 30 de mayo", según una declaración del OIEA enviada a la AFP.

El jefe del organismo nuclear de la ONU lleva las negociaciones desde hace meses para proteger esta planta situada en el sureste de Ucrania, donde la situación es muy delicada por los bombardeos por la invasión rusa.

Esta central, la más grande de Europa, se encuentra a orillas del río Dniéper, que en esa zona separa a los dos bandos.

Grossi, que dispone de un equipo de expertos en el lugar, realizó una visita a finales de marzo, y desde entonces intensificó sus esfuerzos, advirtiendo del "peligro muy real de un accidente nuclear".

"Esto no puede continuar. Estamos jugando con fuego", repitió en un comunicado esta semana.

Inicialmente se habló de la idea de una zona desmilitarizada alrededor del lugar, pero fue abandonada para privilegiar medidas realistas que resulten aceptables tanto para Moscú como para Kiev.

"Es muy simple: no disparen sobre la central y no utilicen la central como base militar", insistió el responsable del OIEA, pidiendo a Moscú que no almacene material militar.

Una fuente diplomática europea indicó a la AFP que "no es seguro que los dos campos acepten los principios" del plan. "En este momento parece poco probable", consideró.

La central de Zaporiyia, que antes producía 20% de la electricidad ucraniana, siguió funcionando los primeros meses de la ofensiva rusa, antes de quedar paralizada en septiembre.

Desde entonces, ninguno de sus seis reactores genera energía, pero la instalación sigue conectada al sistema energético ucraniano.

La electricidad es esencial para que funcionen los dispositivos que aseguran la circulación de agua, ya que es necesario seguir enfriando el combustible de los núcleos de los reactores y de las piscinas de almacenamiento, para evitar un accidente de fusión y que haya desechos radioactivos en el entorno.

© 2023 AFP