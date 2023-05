Djokovic lanza un controvertido mensaje en Roland Garros: "Kosovo es corazón de Serbia"

París (AFP) – Novak Djokovic creó controversia este lunes cuando escribió "Kosovo es el corazón de Serbia. Stop a la violencia" en una cámara en Roland Garros después de choques en el norte de Kosovo en un clima de tensiones étnicas.

El tenista escribió el mensaje en serbio tras su victoria en primera ronda contra el estadounidense Aleksandar Kovacevic.

"Kosovo es nuestra cuna, nuestra fortaleza, centro de las cosas más importantes de nuestro país... Hay muchas razones por las que escribí eso en la cámara", señaló el tenista de 36 años a la prensa serbia en el torneo.

Tropas pacificadoras de la OTAN dispersaron este lunes a manifestantes serbios que se enfrentaban a la policía en el norte de Kosovo pidiendo el cambio de alcaldes de etnia albanesa, cuando sube la tensión en la nación de los Balcanes.

Unos 25 soldados resultaron heridos durante los enfrentamientos, además de unos 50 manifestantes.

Serbios de Kosovo boicotearon el mes pasado las elecciones en ciudades del norte, que permitieron a los habitantes de origen albanés tomar el control de los consejos locales, pese a una participación minúscula de alrededor de un 3,5 por ciento de los votantes.

"No soy un político y no tengo intención de meterme en debates políticos, es un tema muy sensible", dijo Djokovic.

"Por supuesto, duele mucho como serbio ver lo que está pasando en Kosovo y la manera que nuestra gente ha sido prácticamente echada de las oficinas municipales, por lo que lo que menos podía hacer era esto", indicó.

"Como una figura pública, pero también como hijo de un hombre que nació en Kosovo, siento una responsabilidad adicional de intentar expresar mi apoyo a nuestro pueblo y a Serbia en su conjunto", dijo.

"No tengo remordimientos y lo volvería a hacer ya que mi postura es clara. Estoy contra la guerra, violencia y conflictos de cualquier tipo y he mostrado esto siempre públicamente. Por supuesto tengo simpatía por toda la gente, pero lo que está pasando con Kosovo es una precedente en la ley internacional", concluyó.

© 2023 AFP