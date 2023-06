Noel Gallagher: "No tuve éxito hasta los 27 años, Morrison murió a esa edad"

París (AFP) – "Yo no tuve éxito hasta los 27 años, Jim Morrison (The Doors) murió a esa edad", destaca Noel Gallagher, excomponente de Oasis, que saca un nuevo álbum en solitario inspirado en su trayectoria y respaldado, entre otros, por Robert Smith (The Cure).

El cantante británico Noel Gallagher, en un partido de la Liga de Campeones de fútbol en Mánchester, el 14 de marzo de 2023 © Oli Scarff / AFP/Archivos