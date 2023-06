Otra remontada imposible y lágrimas para Juan Pablo Varillas en Roland Garros

París (AFP) – Entre lágrimas y abrazado a sus padres, el peruano Juan Pablo Varillas (97º) remontó dos sets por segundo partido consecutivo para derrotar al español Roberto Bautista (24º) y avanzar a tercera ronda de Roland Garros.

Anuncios Lee mas

En tres horas y 48 minutos el jugador de 27 años se impuso por 1-6, 4-6, 6-3, 6-1 y 6-1. Se fue a las gradas y lloró junto a sus padres.

"Les dije que viajaran porque es el primer Grand Slam en el que entro directamente al cuadro. Era un momento especial para mí y aprovecharon, mi padre nunca había venido a Europa. Les dije que creía que era el momento tras tanto tiempo luchándola", señaló Varillas a los periodistas.

"Tienen el pasaje de vuelta para el 6 de junio... Tuvieron fe, ojalá que tengan que cambiarlo para más allá", señaló entre risas sobre un Roland Garros cuya final se disputa el 11 de junio.

Varillas obró en la pista 13 de Roland Garros una remontada similar a la de su enfrentamiento del lunes contra el chino Shang Juncheng (18 años), pero esta vez ante un rival en teoría mucho más complicado, Bautista y sus 1.000 batallas a los 35 años.

"Fueron dos partidos muy diferentes, tienen cualidades muy diferentes; uno con mucha experiencia, el otro con el hambre de los 18 años...", dijo Varillas.

Bautista empezó barriendo a su rival en el primer set, pero fue perdiendo fuerza a medida que avanzó el partido.

La tercera manga fue el punto de inflexión para el peruano, que consiguió alargar la batalla hasta los cinco sets.

'Como estar en un túnel'

Bautista no fue capaz de mantener el ritmo de Varillas, que le quebró el servicio cinco veces en las dos últimas mangas, sentenciando el partido.

"En un momento del partido estaba tan concentrado que era como estar en un túnel, solo iba... A partir del cuarto set sentía que no estaba consciente, que iba en automático, fue una de las claves para ganar el partido".

"Ya en el segundo set tuve chispazos de agresividad en el que no le dejé hacer su juego. Luego encontré el ritmo y me di cuenta que él no estaba tan fresco... Yo podía seguir corriendo durante cuatro horas".

"Los partidos de cinco sets son tan largos que en algún momento se te presenta una chance y tienes que estar lúcido y tener la fe intacta para cuando aparezca la oportunidad aprovecharla", añadió.

Tras esta victoria, la segunda de su carrera en un Grand Slam tras la del lunes, el peruano desafiará el viernes al gigante polaco Hubert Hurkacz (14º).

"Intentaré moverlo, pero bueno ahora a disfrutar de la victoria y mañana lo analizaré con mi técnico", dijo.

© 2023 AFP