La OPEP+ se reúne en Viena en un contexto de tensión entre Arabia Saudita y Rusia

Viena (AFP) – Las muestras de divergencias entre Arabia Saudita y Rusia planean sobre la reunión de los países productores de petróleo de la OPEP+ que se celebra el domingo en Viena, y en la que se pondrá a prueba la solidez de esta alianza.

Los trece miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderados por Arabia Saudita y entre los que se encuentra Venezuela, y sus diez socios, encabezados por Rusia, llegan a la reunión en la capital austriaca, sede del cartel, con el debate abierto sobre el nivel actual de la producción.

Esta cita es la segunda reunión presencial del cartel desde marzo de 2020, debido a la pandemia del covid-19.

Según la agencia Bloomberg, sus periodistas, los de Reuters y los reporteros del diario Wall Street Journal no fueron acreditados. La organización, contactada por la AFP, no dio ninguna explicación, pero el periódico Financial Time afirma que la decisión fue tomada por iniciativa de Arabia Saudita, presionada por los bajos precios del crudo.

A principios de abril, varios miembros de esta alianza petrolera anunciaron por sorpresa un recorte de más un millón de barriles diarios para intentar que subieran los precios del crudo.

Esta medida tuvo un efecto efímero y las cotizaciones bajaron posteriormente un 10%, en un contexto de temores de una recesión global, los efectos del endurecimiento monetario y una recuperación de demanda china menos fluida de lo esperado, tras el fin de las restricciones por el covid-19.

El barril de Brent del mar del Norte se acercó a los 70 dólares por barril a finales de mayo, un nivel que no había tocado desde diciembre de 2021.

Señales contradictorias

Ante este fracaso de la estrategia para impulsar los precios, surge la pregunta de si la OPEP+ va a volver a recortar la producción.

El campo petrolífero de Siba, en Irak, en una imagen del 22 de agosto de 2022 © Asaad Niazi / AFP/Archivos

La mayoría de los expertos esperan que se mantenga el nivel actual, pero Arabia Saudita y Rusia han enviado señales contradictorias.

"Es difícil predecir el resultado de la reunión ante la retórica contradictoria" de los dos pesos pesados de la OPEP+, destacó Tamas Varga, de PVM Energy.

Por un lado, el príncipe Abdelaziz bin Salmán, el ministro saudita de Energía, advirtió la semana pasada durante un foro en Doha a los especuladores del mercado que "tengan cuidado".

"Yo no tengo que mostrar mis cartas. No soy un jugador de póquer (...) pero simplemente les diría que tengan cuidado", dijo.

Por su parte, el viceprimer ministro ruso a cargo de la cartera de Energía, Alexander Novak, descartó cualquier cambio de la actual estrategia.

"No creo que haya nuevos cambios" en la reunión ministerial, declaró al diario ruso Izvestia.

Esta estrategia de mantener el nivel también favorece a otro miembro de la OPEP cuyas exportaciones están bajo sanciones internacionales, Venezuela.

¿Fin de la sintonía Rusia-Arabia Saudita?

Para Stephen Innes, de SPI AM, estos "mensajes contradictorios son los primeros indicios de discordia dentro del grupo".

Los inversionistas también se preguntan si las divergencias entre Arabia Saudita y Rusia son una amenaza para la unidad de la alianza, como ya ocurrió con los desacuerdos sobre la producción en marzo de 2020.

Esta alianza tambaleó el 6 de mayo de 2020 en la reunión ministerial en Viena cuando Rusia se opuso a recortar su producción para subir los precios lastrados por la crisis del covid-19.

Tras el fracaso de las negociaciones, Arabia Saudita inundó el mercado llevando sus exportaciones a un nivel récord, lo que tumbó los precios del crudo por debajo de los 50 dólares.

Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote, escribió en una nota que "es poco probable que se vea una discordia como en 2020, ya que la guerra en Ucrania reforzó los vínculos entre ambos aliados".

Edward Moya, analista de Oanda, sostiene que la sintonía entre el presidente ruso Vladimir Putin y el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, probablemente "terminó", ya que "los sauditas abogarán por nuevos recortes y Rusia, por su parte, busca desesperadamente ingresos petroleros".

"Es posible que ya no asistamos a las reuniones de la OPEP+ rápidas a las que estábamos acostumbrados", dijo a la AFP.

