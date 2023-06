Blinken aboga por la normalización de lazos entre Israel y Arabia Saudita

Washington (AFP) – El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, abogó el lunes por la normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel y aseguró que Estados Unidos nunca permitirá que Irán obtenga armas nucleares.

"Estados Unidos tiene un interés de seguridad nacional real en promover la normalización entre Israel y Arabia Saudita. Creemos que podemos y, de hecho, debemos desempeñar un papel integral en su avance", sostuvo Blinken en un discurso ante el grupo de presión proisraelí Comité de Asuntos Públicos de Israel y Estados Unidos (AIPAC).

Hablando horas antes de partir para conversaciones en Riad y Yedá por asuntos regionales y bilaterales, Blinken aseguró que la administración del presidente demócrata Joe Biden estaba comprometida con el Acuerdo de Abraham, una iniciativa lanzada bajo el presidente predecesor, el republicano Donald Trump (2017-2021), para persuadir a los países árabes a establecer relaciones formales con el Estado hebreo.

Pero hasta ahora Riad se ha mantenido cauteloso, si bien se ha abierto a los vuelos comerciales israelíes y ha mantenido muchos contactos con Israel.

"Una mayor integración de Israel en la región contribuye a una región más estable, más segura y más próspera, y a un Israel más seguro", dijo el secretario de Estado ante la AIPAC.

Y aunque la administración Biden "no se hace ilusiones" de que se pueda lograr rápida o fácilmente una normalización completa de lazos entre Arabia Saudita e Israel, Blinken afirmó que siguen "comprometidos en trabajar para lograr ese resultado".

Sin embargo, consideró que eso no debe afectar el proceso para solucionar el conflicto entre israelíes y palestinos: "Los esfuerzos de integración y normalización no sustituyen al progreso de negociaciones entre israelíes y palestinos, y no deben realizarse a expensas de este".

Blinken reiteró también que el gobierno de Biden considera a Irán la principal amenaza para Israel y que Estados Unidos nunca permitirá que Teherán fabrique un arma nuclear.

"Si Irán rechaza el camino de la diplomacia, entonces, como ha dejado claro repetidamente el presidente Biden, todas las opciones están sobre la mesa para garantizar que no obtenga armas nucleares", dijo Blinken.

