Swiatek defiende su corona de Roland Garros ante la 'sensación' Muchova

París (AFP) – La reina Iga Swiatek, número 1 del circuito y dos veces ganadora de Roland Garros, incluido el último, aspira a ser la primera mujer en defender con éxito el título en 16 años, el sábado en la final ante una inesperada rival, Karolina Muchova (43ª), impresionante ante Aryna Sabalenka (2ª).

A los 22 años, Swiatek, que superó en semifinales a la sorpresa del torneo, la brasileña Beatriz Haddad Maia (14ª), jugará por su tercer Roland Garros tras ganar en 2020 y 2022 su cuarto Grand Slam -también logró el US Open 2022-.

El sábado intentará emular a la belga Justine Henin, última mujer en ser capaz de renovar su título parisino: lo consiguió en 2003, 2005, 2006 y 2007.

Hasta semifinales, el camino no tuvo baches para la polaca pero en la penúltima ronda se topó con una Haddad Maia en el mejor momento de su carrera y que se lo puso bastante difícil. Muchova, que el jueves eliminó a Sabalenka en un espectacular partido, le pondrá el listón todavía más alto.

Una remontada para el recuerdo

Tras dos sets repartidos en el 'tie-break', la checa lo tenía todo contra las cuerdas, 5-2 en contra y bola de partido para Sabalenka, ganadora del Abierto de Australia y que tenía una racha de 12 victorias consecutivas en partidos del Grand Slam.

Pero fue capaz de subir todavía más su nivel y encadenó 20 puntos de los últimos 24 para cantar victoria.

"Estaba un poco fuera de radar, pero siempre ha jugado un excelente tenis. Viene a la red, cuando ve una bola corta, sube... Es difícil construir puntos contra ella", dijo Sabalenka en lo que parece un aviso a Swiatek.

La polaca intentará imponer su ritmo infernal de derechas potentes mientras que Muchova ofrece un tenis lleno de variantes; ángulos, voleas y una capacidad defensiva que ya le sirvió para aguantar las embestidas de Sabalenka.

Swiatek, la actual dominadora del circuito, mantendrá el número 1 aunque pierda. El sábado se convertirá en la jugadora más joven desde Monica Seles (tercer título con 19 años) en alcanzar tres finales de Roland Garros.

Muchova, cuya 43ª posición se debe a su falta de regularidad debido a las lesiones, será la jugadora con cuarto peor ranking en jugar por el título en la Philippe Chatrier.

Precisamente Swiatek partió con la posición 54ª cuando dio el gran salto en 2020 y conquistó el título a los 19 años contra pronóstico.

Es todavía pronto para decirlo, pero Swiatek comienza a dominar el grande de la tierra batida como hizo el ausente Rafa Nadal, ganador de 14 trofeos e ídolo de las dos finalistas.

Fuera del Top-200

"Lo que Rafa ha hecho y sigue haciendo es increíble. No creo que sea posible para mí", dijo Swiatek, que 'compartió' trofeo con el español en sus dos títulos precedentes.

Con un spectacular récord de 27 triunfos y solo dos derrotas en Roland Garros, Swiatek parte como gran favorita. Pero Muchova ha ganado los cinco partidos que ha jugado contra tenistas del Top-3, cuatro de ellos en Grand Slam.

"Es bonito, no sabía esa estadística. Solo muestra que puedo jugar contra ellas", dijo con modestia la jugadora de 26 años.

En el último Roland Garros finalizó en silla de ruedas debido a una lesión de tobillo y en septiembre estaba incluso fuera del Top-200.

"Ha habido muchos momentos bajos. Algunos doctores me dijeron que no podría hacer más deporte. Pero siempre me mantuve positiva", dijo la jugadora, a un paso de levantar el gran trofeo en Roland Garros.

