Trump anuncia haber sido inculpado en investigación sobre documentos clasificados

Washington (AFP) – Donald Trump dijo el jueves que fue inculpado en la investigación federal por su manejo de documentos clasificados luego de dejar la Casa Blanca, un nuevo revés judicial que amenaza su intención de conseguir un segundo mandato en 2024.

"La corrupta administración Biden informó a mis abogados que fui acusado, aparentemente por el bulo de las cajas", escribió en su red Truth Social revelando una primicia histórica al ser el primer expresidente estadounidense o en ejercicio que enfrente cargos federales.

El Departamento de Justicia no confirmó de inmediato el anuncio de Trump, pese a reportes de medios locales, como The New York Times, que citaron fuentes que afirmaron de hecho la acusación contra el exmandadatario.

En su publicación, Trump, que es aspira a conseguir la candidatura del Partido Republicano para las presidenciales de 2024, aseguró que fue convocado a presentarse ante un tribunal federal de Miami el martes.

"Nunca creí que algo así pudiera sucederle a un expresidente de Estados Unidos", escribió.

El anuncio del republicano llega un día después de que medios estadounidenses reportaran que fiscales federales informaron a abogados del expresidente ser objeto de una investigación por el manejo que hizo de documentos clasificados.

Trump ya era el primer expresidente o presidente en ejercicio inculpado de un crimen -por el pago, previo a las elecciones, hecho a una estrella porno para guardar silencio sobre una relación con él- por el fiscal del distrito de Manhattan.

El jueves no quedó claro exactamente de qué se acusa a Trump en el caso de los documentos. El expresidente, que cumple 76 años la próxima semana, ha negado insistentemente que actuara de manera ilegal.

El consejero especial Jack Smith, nombrado por el fiscal general, Merrick Garland, investiga los archivos clasificados que Trump guardaba en su residencia de Mar-a-Lago luego de dejar la Casa Blanca.

El FBI encontró unos 11.000 folios en agosto tras allanar la casa de Trump. El expresidente podría enfrentar cargos de obstrucción a la justicia luego de pasar meses poniendo resistencia a que estos documentos fueran recuperados.

Finalemente, Trump entregó 15 cajas con unos 200 documentos clasificados a los Archivos Nacionales en enero del año pasado.

-Más problemas legales-

Los investigadores han registrado varios intentos de obstruir su labor para recuperar los documentos y conseguir el video de una cámara de seguridad cerca de un depósito de la residencia de Trump en Mar-a-Lago, donde guardaba los archivos.

"No sé nada sobre eso. Todo lo que sé es esto: todo lo que hice fue correcto", dijo el expresidente el primero de junio en un evento organizado por la cadena Fox News.

Sin embargo, Trump ha admitido abiertamente que se llevó y guardó los documentos. Sus abogados le recomendaron decir que se llevó estos archivos sin darse cuenta, en medio de una salida caótica de la Casa Blanca.

Además de estas dos acusaciones, el expresidente enfrente numerosas investigaciones mientras desafía al presidente demócrata Joe Biden en la carrera por la presidencia en 2024.

Smith también investiga el papel de Trump en el ataque al Capitolio en 2021 por parte de una turba de seguidores del magnate. Mientras que fiscales de Georgia buscan determinar si trató de anular ilegalmente los resultados de las presidenciales de 2020.

El expresidente ya ha sido acusado de decenas de delitos financieros por el pago a una actriz porno que asegura haber tenido una relación con él. El juicio por este caso está previsto para marzo, en medio del periodo de elecciones primarias.

© 2023 AFP