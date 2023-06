La consagración de Rodri en Estambul

Estambul (AFP) – Rodri pasará a la historia como el jugador que marcó el tanto que dio al Manchester City su primera Champions.

El centrocampista español, de casi 27 años, aprovechó un pase hacia atrás del portugués Bernardo Silva para anotar el único tanto, este sábado en Estambul, en la final de la Liga de Campeones contra el Inter, en el minuto 68 (1-0).

Y ese gol salvador, que le sirvió además para ser declarado mejor jugador del partido, llegó cuando más sufría el City y peor lo estaba pasando, tras haber perdido además a su cerebro Kevin de Bruyne en la primera parte.

"No me lo creo. Es impresionante por cómo se ha dado el partido. He estado horrible en la primera parte. Me ayudó y animó Pep Guardiola (en el descanso). Tenía que cambiar la mentalidad", dijo Rodri a las televisiones tras terminar el encuentro.

En el gol, tras recibir el pase atrasado de Silva, tras una incursión por la derecha le pegó fuerte y colocado en una esquina de la portería.

"Tenía pensado pegarle fuerte y entró. Me han venido muchas cosas a la cabeza. Nunca pensé en llegar a una final de Champions y mucho menos anotar un gol. Con trabajo todo se puede. Gracias a los que confiaron en mí", añadió.

Y es que Rodri no se prodiga ante el gol. Este era su segundo tanto de la temporada. El otro lo consiguió con un disparo desde fuera del área en cuartos de final contra el Bayern Múnich.

Rodri puede estar agradecido a los que confiaron en él. Jugaba en las categorías inferiores del Atlético Madrid con los hermanos Lucas y Theo Hernández. Ellos se quedaron y triunfaron, y él se tuvo que ir al Villarreal siendo un juvenil.

Consciente de su carrera llena de lucha y sufrimiento, Rodri abrazó durante largos minutos a su mujer en el césped tras el partido, con lágrimas en los ojos.

Jugador clave de Guardiola

Y esta temporada ha sido clave en el City, habiendo jugado 996 minutos en Champions, siendo el tercer jugador más utilizado por Pep Guardiola en la competición, solo superado por el defensa portugués Ruben Dias y el centrocampista alemán Ilkay Gundogan.

Rodrigo Hernández Cascante llegó al City en 2019 con apenas 23 años, procedente del Atlético Madrid.

Dotado de una impresionante técnica y una excelente lectura de juego, además de una gran calidad en el pase, sin olvidar su gran aporte defensivo, Rodri ha sido comparado a Sergio Busquets.

"No hay palabras para describir su impacto en el equipo, con o sin balón. Es muy inteligente cuando tiene la pelota. Ataca los espacios cuando ve uno. Es uno de los mejores centrocampistas del mundo", afirmó Guardiola sobre él esta temporada.

Formado en la cantera del Atlético, en 2013, con 17 años, fichó por el Villarreal, debutando en el primer equipo con solo 19.

Tres temporadas después, el Atlético lo recuperó por 20 millones de euros, estando solo en su el equipo madrileño una temporada, ya que el City decidió abonar los 70 millones de su cláusula de rescisión.

Campeón de Europa Sub-19 con España en 2015, Rodri ha jugado 207 partidos con el City en las cuatro temporadas a las órdenes de Guardiola.

Rodri, que ha logrado el triplete este año con el City (Premier, FA Cup y Champions), ha sido seleccionado con España para la fase final de la Liga de las Naciones, cuya final se disputa el domingo siguiente, el 18 de junio.

De este modo, Rodri podría ganar dos títulos europeos en apenas ocho días. Todo un récord.

