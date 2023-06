Guardiola supera su asignatura pendiente: "estaba escrito en los astros"

Estambul (AFP) – El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, superó este sábado su asignatura pendiente. Tras ganar dos Champions con el Barcelona, en 2009 y 2011, el torneo europeo se le resistió en sus tres temporadas en el Bayern y en las siete en el Manchester City.

Guardiola culminó una gran temporada levantando el trofeo de la Liga de Campeones al vencer por 1-0 al Inter de Milán, este sábado en la final de Estambul, completando el triplete esta campaña, tras haberse hecho con Premier y FA Cup.

Y acabó con esa maldición y demostró que podía ganarla sin los Messi, Iniesta y Xavi que tenía en el Barcelona.

"Estoy cansado, tranquilo y satisfecho, ¡pero cómo de difícil de ganar es este maldito trofeo!", dijo con una sonrisa a BT Sport.

"No podía pasar de otra manera, lo sabíamos. En la primera parte estábamos nerviosos. Teníamos que tener paciencia. Esta competición puede ir para un lado o para otro, pero estábamos ahí y estaba escrito en los astros, el trofeo es para nosotros", celebró.

Guardiola añadió que tras el triplete toca festejar y no pensar automáticamente en la nueva temporada.

El DT español del Manchester City, Pep Guardiola, posa con la orejona la coronación inédita en la historia del club inglés como campeón de la Champions League, el 10 de junio de 2023 en Estambul. © FRANCK FIFE / AFP

"Por el momento, no tengo la suficiente energía para pensar en la próxima temporada. Ganar esta competición y conseguir el triplete es tan difícil que la manera hoy no importaba. Lo que importaba era ganarla", sentenció.

Tras los pasos del United

Antes que el City, el único club inglés en lograr ese triplete había sido el Manchester United, en 1999.

"Debo felicitar al Inter por el partido. Sabemos cómo se sienten porque lo vivimos hace dos años cuando perdimos la final contra el Chelsea. No hay palabras para explicar el dolor", dijo Guardiola en rueda de prensa.

El técnico echó flores al propietario del City el jeque emiratí Mansour, por su paciencia, al haberle dado crédito hasta lograr en su séptima temporada el ansiado título de Champions.

"Después de no conseguir la Champions te pueden echar y esa es la fuerza de este club", dijo.

"Estoy contento, ya que con sus oportunidades, el Inter podría haber llegado a la prórroga, pero yo sería la misma persona y éste sería el mismo equipo", dijo el catalán.

"El mérito de este equipo es por todos los trofeos que hemos ganado. Hoy hemos enfrentado a un gran equipo. A nivel físico la batalla contra el Inter ha sido grande y hemos tenido la suerte que no tuvimos en el pasado", indicó.

"Es un honor estar al lado de sir Alex Ferguson en este logro", dijo al igualar el triplete que el técnico escocés ganó con el United en 1999.

"No me considero nada especial por haber ganado y si pierdo no me siento un perdedor. En el fútbol esto puede pasar. Nosotros éramos favoritos pero el Inter es un equipo muy fuerte. Están decepcionados como nosotros estuvimos hace dos años cuando perdimos con el Chelsea, pero el fútbol sigue y lo tienen que intentar el año que viene", dijo.

Un equipo grande

Guardiola había dicho que para ser considerado un equipo grande, el City tenia que ganar la Champions.

"Ahora estamos solo a trece Champions del Real Madrid", dijo en tono jocoso, comparándose con el equipo blanco, que tiene el récord de catorce trofeos de Champions.

"Que tenga cuidado el Madrid, que estamos llegando. Si se duerme, lo alcanzamos", continuó la broma.

"No podemos compararlo. Para nosotros es solo la primera. Es un alivio para el club tener este trofeo. Ya no me van a preguntar en el futuro si vanos a ganarla o no", añadió ya en tono más serio.

"Yo estaba más contento cuando ganamos la FA Cup hace una semana contra el United", indicó. "Hoy es más sentimiento de alivio y quitarme la presión", analizó.

"La gente espera que cada año gane el triplete. Soy buen entrenador pero no lo suficiente como para ganar siempre un triplete", afirmó.

© 2023 AFP