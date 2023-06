Andy Murray gana su primer torneo sobre césped en siete años

Londres (AFP) – El tenista británico Andy Murray, dentro de su preparación para Wimbledon, ganó su primer torneo en césped desde hace siete años, este domingo en el Challenger de Surbiton, en Inglaterra.

A sus 36 años, el escocés solo perdió un set en todo el torneo y batió al austríaco Jurij Rodionov (6-3, 6-2) en la final, a pesar de una interrupción de tres horas debida a la lluvia.

"Es la mejor manera de iniciar la temporada sobre césped", afirmó Murray.

"Mis hijos me preguntan siempre si volveré a casa con un trofeo, algo que no ha ocurrido a menudo... Creo que me han estado viendo jugar por la tele. Voy a llevarles la copa esta noche", celebró el exnúmero uno mundial.

Andy Murray, actualmente 43º del mundo, disputará la próxima semana el torneo ATP de Nottingham, también sobre césped, antes de afrontar el reto de Wimbledon, un torneo que ganó dos veces (2013, 2016).

