La ONU alerta de que persisten los prejuicios discriminatorios sobre las mujeres

Naciones Unidas (Estados Unidos) (AFP) – Los prejuicios sexistas "arraigados" en las sociedades no disminuyeron en los últimos diez años, a pesar de campañas por los derechos de las mujeres como MeToo, lamentó este lunes la ONU.

Entre hombres y mujeres, "prevalecen en todo el mundo sesgadas normas sociales de género: casi 90% de las personas dicen tener al menos un prejuicio" de siete analizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Estos "prejuicios están muy extendidos tanto entre hombres como entre mujeres, lo que sugiere que están profundamente arraigados e influyen en hombres y mujeres en grados similares", prosigue el informe.

El PNUD actualizó su Índice de Normas Sociales de Género (GSNI), que toma en cuenta las dimensiones políticas, económicas, educativas y de integridad física, con datos de la Evaluación de Valores Mundiales, un proyecto internacional que estudia cómo los valores y creencias cambian en el mundo.

El índice muestra que no hubo "ninguna mejora en los prejuicios contra las mujeres en una década", según el PNUD, "pese a las poderosas campañas mundiales y locales por los derechos de las mujeres", como Me Too.

Por ejemplo, 69% de la población mundial cree que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, y solo 27% cree que es esencial para la democracia que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres.

Cerca de la mitad de la población (46%) cree que los hombres tienen más derecho a un empleo y 43% dice que los hombres son mejores líderes empresariales.

Un cuarto de la población considera justificable que un hombre golpee a su esposa y 28% considera que la universidad es más importante para los hombres.

"Las normas sociales que afectan los derechos de las mujeres son perjudiciales para la sociedad en su conjunto, frenando la expansión del desarrollo humano", señaló en un comunicado Pedro Conceicao, encargado del Informe de Desarrollo Humano del PNUD.

"Todos ganan cuando se asegura la libertad y el poder de las mujeres", afirmó.

© 2023 AFP