Tras ganar Roland Garros, ¿dónde está el techo de Djokovic?

París (AFP) – Novak Djokovic alcanzó el domingo en Roland Garros la barrera de los 23 títulos de Grand Slam y parece estar aún en disposición de pulverizar algunos de los límites estadísticos del tenis.

"Aún estoy motivado, me siento inspirado para jugar el mejor tenis en estos torneos, en los Grand Slam. Son los que más cuentan en la historia de nuestro deporte. Tengo ganas de que ya llegue Wimbledon", declaró el serbio tras conquistar su tercer Grand Slam parisino.

. Los torneos de Grand Slam

En tres semanas, Djokovic se presentará como inmenso favorito en Wimbledon, donde aspirará a un octavo título, para igualar el récord de Federer sobre la hierba londinense (sólo Martina Navratilova cuenta con 9 victorias). Desde su derrota en cuartos en 2017 no pierde en ese 'Grande', o dicho con otras palabras, cuatro títulos y 28 partidos ganados de forma consecutiva.

Así pues, Djokovic podría igualar el récord absoluto de 24 títulos de Grand Slam que ostenta Margaret Court.

Después llegará el US Open, sobre superficie dura, su favorita, aunque Nueva York 'sólo' le ha sonreído en tres ocasiones.

Y al inicio del año que viene podría regresar al Abierto de Australia como favorito para un undécimo título en Melbourne.

¿Cuántos torneos más de Grand Slam puede ganar? "Encontrará la motivación para ganar 24, quizá 25. ¿Quién sabe dónde se detendrá?", se pregunta su entrenador Goran Ivanisevic.

Novak Djokovic posa ante la Torre Eiffel con la copa de campeón del torneo de Roland Garros, el 12 de junio de 2023 en París © Emmanuel Dunand / AFP

. El Grand Slam

Conquistar los cuatro torneos de Grand Slam el mismo año, lo que nadie ha hecho en categoría masculina desde Rod Laver en 1969... es lo que elevaría a Djokovic fuera de toda comparación por mucho tiempo.

El serbio tuvo ocasión de lograrlo en 2021 pero no logró estar a su nivel en la final del US Open perdida ante Daniil Medvedev.

"Se quedó a una victoria hace dos años, hay una posibilidad este año", estima Ivanisevic.

. Un 7º Masters de récord

Comparte con Federer el récord de seis victorias en el Masters que reúne cada año a los ocho mejores jugadores de la temporada.

Un séptimo título le permitiría convertirse en el único poseedor de ese récord. Sin duda una motivación extra para él llegado el momento, aunque siempre insiste en que son los torneos de Grand Slam los que más le motivan.

Novak Djokovic, con su trofeo de campeón de Roland Garros, muestra el número en su casaca en referencia al récord de 23 títulos en torneos de Grand Slam que tiene a partir de este 11 de junio de 2023, en París. © Julien de Rosa / AFP

. 109 títulos en el circuito

Es quizá ese récord de Jimmy Connors (establecido en Tel Aviv en 1989) el que parece más difícil de alcanzar.

Djokovic está a 94, como Ivan Lendl, y tiene antes en el punto de mira los 103 títulos de Federer.

Desde la temporada 2006, en que ganó su primer torneo ATP, el serbio gana de media cinco al año. A ese ritmo podría llegar a la altura de Connors en 2026.

. La principal incertidumbre, su cuerpo

A sus 36 años, su cuerpo es aún de una eficacia sorprendente. Carlos Alcaraz pagó con problemas físicos el juego enérgico que le impuso Djokovic en las últimas semifinales en París.

"Creo que aún tiene mucho en el motor", reveló Ivanisevic. "No sé cuánto tiempo le queda, pero su cuerpo es increíble, se mantiene en una superforma. No se lesiona demasiado, pequeñas cosas por aquí, por allá, pero no lesiones de importancia. Aún se mueve como un ninja sobre la pista, está en todos lados. Es fascinante verlo".

El interesado opina que "la edad es sólo un número", reconociendo que su cuerpo, al que cuida minuciosamente, desde hace un tiempo "reacciona de otra forma".

