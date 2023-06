Vilda incluye a tres de 'Las 15' y Alexia en la prelista de España para el Mundial femenino

Barcelona (AFP) – El seleccionador español Jorge Vilda convocó a tres de las 15 jugadoras que habían renunciado en septiembre del año pasado a ser seleccionadas y a la doble Balón de Oro Alexia Putellas, según anunció el técnico este lunes en su prelista para el Mundial.

Las jugadoras del FC Barcelona Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey, y la jugadora del Manchester United Ona Batlle vuelven así a ponerse a las órdenes de Vilda.

También regresa Putellas, quien aunque no participó directamente en las protestas y se ha recuperado recientemente de su grave lesión de rodilla.

Cuatro de las jugadoras proclamadas campeonas de la Champions femenina con el Barça no figuran en la lista de 30; la centrocampista Patri Guijarro, la defensa Mapi León, la delantera Claudia Pina y la arquera Sandra Paños.

"Voy a hablar de las jugadoras que están y no de las que no están o no quieren estar", afirmó Vilda este lunes desde la sede de la RFEF en Las Rozas (Madrid).

"Alexia es una jugadora muy importante, es una gran noticia que se haya recuperado bien", celebró Vilda.

En el origen de todo, el correo electrónico de 'Las 15', el grupo de jugadoras que alegando principalmente motivos psicológicos y físicos renunciaron, en un texto enviado en septiembre del año pasado, a ser llamadas por el equipo nacional si continuaba el seleccionador Jorge Vilda, que fue ratificado por la Federación Española de Fútbol (RFEF).

La RFEF apoyó a Vilda y a su cuerpo técnico, que llamó a jugadoras jóvenes y a otras que no se habían consolidado con la selección. Una apuesta que por el momento ha dado resultado, ya que España sólo ha perdido uno de sus nueve partidos (7 victorias) desde que se destapasen las protestas.

La lista final de 23 futbolistas que estarán en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que comienza el 20 de julio, se publicará el 30 de junio.

"Tenemos muchísimas ganas de llegar lejos, vamos a ir a ganar cada partido, tenemos la máxima ambición", proclamó Vilda.

- La prelista de España para el Mundial femenino:

Porteras: Misa Rodríguez, Cata Coll, Enith Salon, Elene Lete

Defensas: Ivana Andrés, Olga Carmona, Sheila García, Irene Paredes, Rocío Gálvez, Ona Batlle, Laia Codina, Oihane Hernández, Jana

Centrocampistas: Claudia Zornoza, Irene Guerrero, María Pérez, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Teresa Abelleira, Maite Oroz, Fiamma Benítez, Jenni Hermoso

Delanteras: Esther González, Alba Redondo, Athenea del Castillo, Marta Cardona, Salma Paralluelo, Eva Navarro, Imma Gabarro

