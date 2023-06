"Ganar juntos es una sensación extraordinaria", dice Jokic sobre el título de los Nuggets

Denver (Estados Unidos) (AFP) – "Hemos ganado juntos. Es una sensación extraordinaria", aseguró Nikola Jokic restando importancia a su reconocimiento como MVP de las Finales de la NBA ganadas este lunes por sus Denver Nuggets.

Tras celebrar en la pista el primer anillo en la historia de Nuggets, el pívot serbio bromeó ante los medios sobre sus reticencias a participar en el gran festejo del jueves en Denver y los mensajes intercambiados con su compatriota Novak Djokovic.

Pregunta: Usted fue elegido en el puesto 41 del Draft de 2014. ¿Qué se siente al estar en lo más alto de la NBA nueve años después?

Respuesta: "Ha sido un largo viaje. Como dijo, fui la elección 41, pero eso no importa. Cuando estás aquí, eres jugador por derecho propio. Aquí hay chicos que ni siquiera fueron drafteados y también han contribuido a esta victoria".

P: ¿De qué cree que es capaz este equipo en el futuro, con los cinco titulares bajo contrato por otros dos años?

R: "Sinceramente, no estoy pensando en el año que viene. Voy a pedirle al entrenador que me dé unas semanas más de descanso para prepararme para la próxima temporada ... Se suponía que era una broma pero no se han reído... No se trata de los titulares, es todo el equipo. Desde el primer día siempre he sentido una energía diferente. Yo no soy un tipo muy optimista, pero eso me dio esperanzas de que podemos hacer algo".

P: El entrenador Michael Malone alabó la paciencia que tuvieron los directivos a pesar de las lesiones y las decepciones en los últimos años.

R: "Yo llegué aquí cuando tenía 20 años. Jamal (Murray) tenía 20 o 21. Necesitas un núcleo y, si quieres triunfar, se requieren unos cuantos años. Primero necesitas ser malo, luego ser bueno, y cuando eres bueno, tienes que fracasar en algún momento y entonces lo vas a resolver.

La experiencia no es tanto lo que te ha pasado, sino lo que haces después con ella. Fracasamos otros años en la primera o segunda ronda de las eliminatorias. Ni siquiera me acuerdo, ¿quién lo hace? Hay un proceso, etapas que superar, no hay atajos. Ha sido un largo camino y estoy contento de haberlo recorrido".

P: Tras eliminar a los Lakers en la pasada ronda, usted dijo que le sorprendió no sentir ese triunfo mucho más. ¿Cómo se siente ahora?

R: "Hemos tenido éxito en nuestro trabajo y hemos ganado juntos. Es una sensación extraordinaria (...) Pero no es lo más importante en el mundo. Hay un montón de cosas que me gusta hacer".

P: ¿Le hace ilusión el desfile de celebración por la ciudad?

R: "¿Qué día será? ¿El jueves? Oh no, tengo que irme a casa. Tengo una carrera de caballos el domingo (en Serbia). Voy a pedirle a Josh (Kroenke, presidente e hijo del dueño de Nuggets) que me consiga un avión (risas)".

P: Novak Djokovic acaba de ganar Roland Garros y usted el título de la NBA. Es un gran año para Serbia, ¿no?

R: "Desde luego que lo es. ¡Voy a ver si me ha enviado un mensaje! ... Tengo demasiados mensajes, voy a apagar el teléfono".

