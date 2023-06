La feria de Basilea desafía pronósticos pesimistas del mercado del arte

Basilea (Suiza) (AFP) – La feria de arte contemporáneo de Basilea desafía los pronósticos de una ralentización del mercado y sigue registrando ventas de siete y ocho cifras, con adinerados coleccionistas luchando por conseguir las mejores piezas.

El martes, la galería suiza Hauser & Wirth vendió una araña de la escultora francoestadounidense Louise Bourgeois por 22,5 millones de dólares durante una jornada reservada a los clientes VIP.

Mientras las turbulencias bursátiles y el incremento de los tipos de interés hacen temer un enfriamiento del mercado del arte, esta galería cerró una decena de ventas por más de un millón de dólares durante los dos primeros días de la feria.

Un óleo sobre lienzo del pintor estadounidense Philippe Guston se vendió por 9,5 millones de dólares.

Convertida durante esta semana en la capital del mercado de arte contemporánea, la ciudad suiza de Basilea acoge 284 galerías representando a más de 4.000 artistas.

"La semana sirve de barómetro del sector", declaró Noah Horowitz, el nuevo director general de la feria en su inauguración.

Al principio, se reservan dos días y medio para que los coleccionistas ricos puedan hacer sus compras antes de abrir las puertas al público general del jueves al domingo.

Vista general del espacio de la galería Pilar Corrias en la feria de arte de Basilea, en Suiza, el 13 de junio de 2023 © FABRICE COFFRINI / AFP

Un mercado "bastante sano"

"Hemos tenido mucha gente compitiendo para comprar las piezas", explicó a la AFP Marc Glimcher, director de la galería neoyorquina Pace.

En las primeras horas ya había vendido dos esculturas en forma de zorro de una nueva serie del estadounidense Jeff Koons por 3 millones de dólares cada una.

"La gente no paga precios irracionalmente altos, pero no nos piden tampoco vender a precios irracionalmente bajos. El mercado me parece bastante sano", estimó.

La galería estadounidense Lehmann Maupin, que ha vendido un cuadro del artista chino Liu Wei por entre 600.000 y 700.000 dólares, también registró "ventas sólidas" desde el principio, confía Isabelle Icoz, directora de la filial londinense de la galería.

"Hemos tenido una buena combinación de clientes fieles y de nuevos compradores", celebró.

Tras un fuerte repunte en 2021, el valor del mercado del arte se incrementó un 3% en 2022 hasta los 67.800 millones de dólares, según una estimación de Clare McAndrew, una especialista del mercado que publica cada año un informe para la feria.

Una visitante de la feria de Basilea observa la obra "Strip-Tower" del alemán Gerhard Richter, en Suiza, el 13 de junio de 2023 © FABRICE COFFRINI / AFP

Las previsiones muy optimistas de comienzos de 2022 se fueron conteniendo a lo largo del año ante la inestabilidad económica y política, la guerra en Ucrania y los temores de recesión, indicó este informe, que apuntó señales de ralentización en el último trimestre.

"Una pequeña muestra"

La feria abrió pues con "cierta aprensión", reconocía Robert Read, director del mercado de arte en la compañía de seguros británica Hiscox.

Y finalmente "se desarrolla mucho mejor de lo esperado", decía el viernes después de cuatro días en Basilea.

"La gente compra, no veo estas dudas" que muchos temían, afirmó.

De todos modos, la feria es "una pequeña muestra" y "no podemos extraer conclusiones para el resto del año", advirtió.

Hans Laenen, especialista del mercado de arte para Europa y Asia Pacífico en la aseguradora AXA XL, señala que Basilea es una feria "icónica" a la que los coleccionistas asisten incluso en momentos de vacas flacas.

Pero "no tengo la sensación de que la gente duda de invertir en arte", dice a la AFP. "Todo el mundo esperó un poco eso a causa de la situación económica y política. Pero hasta ahora, esto no es lo que vemos", agrega.

Un visitante camina frente a la instalación de neones "Topa" del artista estadounidense Jason Rhoades en la feria de Basilea, en Suiza, el 13 de junio de 2023 © FABRICE COFFRINI / AFP

Representante del artista transgénero Sin Wai Kin, la galería londinense Soft Opening participa por primera vez en esta feria, que considera un trampolín para jóvenes talentos.

"Las ventas han sido brillantes", exclama Antonia Marsh, su fundadora, impresionada por el torrente de clientes que se acercan a su parada.

© 2023 AFP