Donantes discuten ayuda a Sudán, que entra en segundo día de tregua

Jartum (AFP) – Donantes internacionales discutirán el lunes en Ginebra la ayuda para Sudán, un día después de la entrada en vigor de una tregua de 72 horas entre dos generales en guerra para permitir el ingreso de la asistencia necesitada con urgencia en el país africano.

La sede de la ONU en Ginebra convocó la conferencia de donantes en la que participarán varios países para discutir la ayuda a Sudán, envuelto en un sangriento conflicto entre el ejército, encabezado por el general Abdel Fatah al Burhan, y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), de Mohamed Hamdan Daglo.

Se espera que los cooperantes "anuncien compromisos para abordar la crisis humanitaria y reiteren la necesidad de que las partes del conflicto en Sudán adhieran a sus obligaciones bajo el derecho humanitario internacional", señaló la ONU en un comunicado.

"Hasta la fecha, el Plan de Respuesta Humanitaria para Sudán ha recibido menos de 16% de los 2.570 millones de dólares requeridos, mientras que el Plan de Respuesta Regional para los Refugiados, por 470 millones, dispone de solo 17%", agregó.

Los bandos en pugna han acordado y violado numerosas treguas en la guerra, que ha dejado más de 2.000 muertos y forzó el desplazamiento de más de dos millones de personas, incluidas al menos 528.000 que huyeron al exterior.

Según la ONU, más de 25 millones de personas, la mitad de la población sudanesa, depende de la ayuda humanitaria.

La actual tregua entró en vigor a las 06H00 (04H00 GMT) del domingo. Los mediadores de Arabia Saudita y Estados Unidos aseguraron que las dos fuerzas acordaron abstenerse de atacar y permitir la libre movilización y entrega de ayuda.

Testigos en Jartum dijeron que la situación el lunes era de "calma".

"Queremos un alto el fuego total", declaró a la AFP Sami Omar, quien vive en Omdurman, ciudad vecina de Jartum.

"Una tregua no es suficiente para que regresemos a nuestras vidas. Tienen que parar de combatir, pero las FAR no dejan las casas" que ocupan, reclamó Omar.

Ataques aéreos

Los enfrentamientos se intensificaron antes de que acordaran la tregua el sábado.

Las FAR aseguraron que la acatarían, mientras que el ejército afirmó que, pese a su "compromiso con la tregua, responderá decisivamente a cualquier violación que cometan los rebeldes".

Arabia Saudita amenazó el sábado con suspender las negociaciones en su territorio "si las partes no respetan la tregua de 72 horas".

El sábado, aviones de guerra atacaron distritos residenciales de Jartum donde murieron 17 civiles y cinco niños, según una organización civil. La AFP no pudo verificar la información.

Las FAR acusaron al ejército de atacar zonas residenciales y aseguran haber derribado un avión de combate.

Varias misiones diplomáticas en la capital han sido atacadas o saqueadas, la mayoría de ellas cesaron operaciones desde el inicio de los combates.

Frontera cerrada

Los combates intensos sacudieron la región de Darfur, fronteriza con Chad, y Estados Unidos aseguró que unas 1.100 personas murieron solo en El Geneina, capital de Darfur Occidental.

Médicos Sin Fronteras (MSF) hizo un llamado urgente por más lechos y personal a lo largo de la frontera con Chad, donde dice que han recibido más de 600 pacientes, en su mayoría con heridas de bala.

El gobernante de Chad, general Mahamat Idriss Deby Itno, visitó la localidad fronteriza de Adre para evaluar "el flujo de refugiados y asegurar que las fronteras con Sudán estén cerradas", informó su despacho.

La Organización Internacional para las Migraciones detalló que al menos 149.000 personas han huido de Darfur a Chad.

Estados Unidos atribuyó las atrocidades de esta semana en Darfur "principalmente" a las FAR y señaló que las supuestas violaciones de derechos humanos son un "recordatorio siniestro" del genocidio que vivió la región años atrás.

Darfur vivió una prolongada guerra que comenzó en 2003 con un alzamiento rebelde que llevó al entonces gobernante Omar al Bashir a lanzar la milicia Janjaweed, cuyas acciones generaron denuncias de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Janjaweed posteriormente dio origen a las FAR.

