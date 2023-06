La explosión del fentanilo en pastillas preocupa a la fiscal antidroga de Nueva York

Nueva York (AFP) – Tras la heroína y el fentanilo en polvo, las organizaciones criminales amplían el mercado de las drogas ilegales en Estados Unidos con pastillas de fentanilo, advierte preocupada la fiscal antidrogas de Nueva York, Bridget Brennan, en una entrevista con la AFP.

Pregunta: ¿Cuál es la evolución más llamativa que observa en el tráfico de fentanilo?

Respuesta: Lo que estamos viendo son mezclas mortales. La xilacina se mezcla ahora con fentanilo. Y la xilacina no es un opioide, es un sedante, un tranquilizante para animales (...) Esta mezcla no solo es mortal, sino también muy destructiva. Ahora vemos que el fentanilo se fabrica también en pastillas, a menudo en México, a veces en Estados Unidos. Vemos una auténtica explosión de pastillas confiscadas. El año pasado en Nueva York, solo mi oficina se incautó de cerca de un millón de comprimidos de fentanilo (425% más que en 2021). Y el fenómeno sigue extendiéndose. Las pastillas se distribuyen por las redes sociales e internet. Pueden imitar la marca del Xanax, la oxicodina, el Adderall (medicamento contra el déficit de atención). Es una forma para las organizaciones criminales de ampliar su mercado. Me preocupa, porque las personas que compran por las redes sociales e internet pueden ser mucho más confiadas que las que compran en la calle. Y puede ser que no toleren el fentanilo. Pueden pensar que compran Adderall, pero lo que están comprando es fentanilo.

P: ¿Con qué instrumentos cuenta para luchar contra el tráfico?

R: Lo mejor que podemos hacer es retirar la mayor cantidad de droga posible del mercado. Otra cosa muy importante es tratar de impedir el envío de dinero a México, y que ahora también vuelve a China (países que Estados Unidos considera como el origen del tráfico).

Hay numerosas formas de enfrentarse al problema, pero lo más importante es que podemos controlarlo de una forma u otra en Estados Unidos. Se trata de reducir la demanda de drogas, el número de personas que quieren consumir drogas y tratar a las personas con dependencia. Lo que me gustaría ver es un programa de prevención eficaz. Mensajes honestos que expliquen lo que son las drogas, las consecuencias del consumo con palabras simples, que no traten de aterrorizar a la gente sino educarla y en particular a los menores. A menudo, el abuso de las drogas y de las sustancias empieza a temprana edad. Y si se pueden educar como lo hemos hecho con el tabaco, al final veremos disminuir la demanda.

P: ¿Hay puntos ciegos en la lucha?

R: La tendencia que más me preocupa, por citar solo una, es que parecemos incapaces de trabajar eficazmente con México para controlar la producción y distribución de las drogas. Estados Unidos es un país rico que tiene muchos consumidores de droga. Necesitamos una estrategia más eficaz para trabajar con el gobierno (mexicano). Cuanta más droga compremos, más reforzamos los cárteles, que corrompen al gobierno mexicano y afectan a la vida de los mexicanos. Se trata de un círculo vicioso. Nos gustaría echar toda la culpa a México, pero somos nosotros los que consumimos drogas, somos nosotros los que hemos reducido el número de programas de tratamiento, y ya no vemos muchas campañas de prevención directas, claras y bien hechas en Estados Unidos. Por tanto, no nos concentramos sobre todos los aspectos del problema.

