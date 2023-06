Billie Eilish y Lenny Kravitz, estrellas de un concierto para el planeta en París

París (AFP) – Los músicos Billie Eilish, Lenny Kravitz y Jon Batiste darán un concierto para el planeta el jueves al pie de la Torre Eiffel en París, al margen de una cumbre internacional a iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron.

Los artistas H.E.R., Finneas (hermano y colaborador de Billie Eilish) y Mosimann (arquitecto del sonido del cantante francés Grand Corps Malade) estarán presentes en las festividades gratuitas, previstas en el Campo de Marte (Champ de Mars).

Este lugar, al pie de la Torre Eiffel, ya había acogido en 2021 una serie de estrellas, entre ellas Elton John, bajo la égida de la oenegé Global Citizen, que también organiza este evento.

La superestrella de la noche será Billie Eilish, de 21 años, ganadora de siete premios Grammy.

La californiana es conocida por su compromiso con el medio ambiente.

La cantante renunció a los vuelos privados y su gira 2022 "Happier than ever (Más feliz que nunca)", nombre de su último álbum, proponía eco-pueblos que promovían asociaciones filantrópicas en favor del medio ambiente.

"No debería hacer productos (derivados) pero nadie va a dejar de usar ropa, así que hago lo mejor que puedo", explicó la cantante en la revista Vogue a principios de año, donde posaba e intercambiaba opiniones con ocho jóvenes eco-activistas.

Titulado "Power our planet (Alimenta nuestro planeta): live in París (directo desde París)", el evento parisino pondrá de relieve la cumbre para un "nuevo pacto financiero mundial" frente al desafío climático, organizado el jueves y viernes en la capital francesa por iniciativa del presidente Macron.

"La próxima generación hereda un planeta devastado por el cambio climático", afirma Lenny Kravitz en un comunicado de Global Citizen.

"Tenemos el poder de cambiar las cosas con nuestras voces y nuestras acciones (...) Actúe hoy para salvar el mañana", prosigue el intérprete de "Are you gonna go my way".

El cantante y guitarrista presentará, al igual que los demás protagonistas, un puñado de canciones, y el concierto tendrá lugar las 17H00 y las 21H30 GMT.

Global Citizen espera 20.000 espectadores. El acceso es gratuito, basta con comprometerse en el sitio de la ONG a repercutir en las redes una acción militante contra la pobreza o por el medio ambiente.

Organizado en colaboración con la ciudad de París y producido por Live Nation -el mayor organizador de conciertos del mundo-, el espectáculo parisino será retransmitido en línea (YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch de Amazon Music, Apple Music, Apple TV, iHeartRadio, 9Now, CSTAR, SABC, TNT, Veeps y en la aplicación Global Citizen).

