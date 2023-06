La "Wembymanía" invade San Antonio y augura días de gloria para los Spurs

San Antonio (Estados Unidos) (AFP) – Todo está consumado. Una imponente figura de madera con su rostro, velas con su imagen representando a un santo y un estadio que estalló y coreó su nombre apenas se oficializó el anuncio: Victor Wembanyama a los San Antonio Spurs.

"Wemby, Wemby, Wemby", vitoreaban los fanáticos cuando vieron en pantalla gigante desde el AT&T Stadium como el prodigio francés de 19 años, se colocaba la gorra negra que lleva la espuela plateada de los Spurs y lloraba emocionado tras su ingreso a esta laureada escuadra de la NBA.

El público festejó después de que el comisionado Adam Silver, confirmó en una ceremonia desde Nueva York lo que todos esperaban: los Spurs se quedaban con "Wemby" como primera opción, luego de que el mes pasado ganaron una lotería que los dejó primeros para optar por un jugador en el Draft de la NBA 2023.

"El equipo necesitaba a alguien como él, y ahora lo tenemos. Ahora tenemos que construir, construir, construir y vamos a conseguir el campeonato. Amo a mis Spurs y amo que Wemby esté aquí", dijo Sovia Lauriano, una fanática de 70 años.

Casi al pie del campo de juego, Sovia lleva un sombrero con el nombre de Wembanyama, una especie de reloj hecho de papel con el rostro del francés, al igual que botas con siluetas recortadas y pegadas de su nuevo jugador favorito.

A su lado, Mark Burnett, de 47 años, lleva diseñado en su corte de cabello el rostro de este nuevo inquilino de San Antonio, Texas.

"Trae una característica a este equipo que no hemos visto antes. Su altura, su defensa... básicamente su forma de moverse en el campo, los Spurs no han visto algo así en mucho tiempo. No tengo palabras para expresar como me siento. Estoy emocionado que el primer elegido ya esté aquí y sea oficial", agregó.

Wembanyama, de 7 pies y 4 pulgadas (2,24 m), fue ampliamente visto como la selección número 1 más codiciada para ingresar a la NBA desde que LeBron James fue elegido primero en 2003, un prospecto de jugador único en su generación.

Robert Alvarado, un constructor de 61 años, fue uno de los que participó en la creación de una figura gigante de madera de Wembanyama que ahora se exhibe en la zona sur de San Antonio.

La imagen de 5,5 m de altura adorna una valla junto a un logotipo gigante de los Spurs.

"Es una energía realmente positiva. Tenemos un gran entrenador y nuestros jóvenes jugadores junto con Wembanyama van a hacer una excelente temporada. Estamos muy emocionados por eso", detalló.

-"De vuelta a los días de gloria"-

El hermano gemelo de Robert, Oscar, diseñó la figura, mientras que un equipo que incluía a un maestro carpintero y un pintor también ayudaron.

La imagen se volvió una visita obligada para los fanáticos. "Amo a la comunidad de San Antonio y ver que esto sucede es asombroso. Me encanta", dijo Jacob Barrios, estudiante de 21 años y devoto de los Spurs.

En tanto, Stephen Navarro predijo que Wembanyama seguiría los pasos de los íconos de los Spurs Tim Duncan, Manu Ginóbili y otra estrella francesa, Tony Parker.

"Siento que nos va a llevar de regreso a donde estábamos con Timmy, Manu, Tony (...) Siento que nos traerá de vuelta a los días de gloria, establecerá nuestra franquicia nuevamente en la NBA", consideró.

"Es como algo que nunca antes habíamos visto en la NBA: un tipo tan grande, tan alto, capaz de moverse, la forma en que puede driblar, disparar. Me dan escalofríos al pensar en eso", agregó Stephen, de 21 años.

La imagen de Wembanyama también aparece en un mural de la pared de un restaurante de comida marina en San Antonio, junto con otras estrellas de los Spurs.

- La "Wemby vela"-

Mientras tanto, la tienda Mission Crafts Chandlery ya casi se quedó sin velas aromáticas que llevan la imagen de Wembanyama como si fuera un santo.

"Vendemos nuestra 'Wemby Vela' porque queremos compartir la emoción y la alegría de tenerlo en el equipo", dijo Gemma Trenillo, vendedora de la tienda.

"Mucha gente tendrá esto en sus hogares, en sus altares. Estamos muy contentos de que todos estén emocionados y de que lo tengamos en el equipo", agregó.

A pesar de la emoción, Robert Alvarado advirtió a los fanáticos que, si bien Wembanyama eventualmente lideraría el regreso a los días de gloria de los Spurs, podría llevar tiempo.

"No esperamos que todo sea tan bueno el primer año (...) Pero, dentro de un par de años estaremos en los playoffs y le creo a Victor Wembanyama cuando dice que nos traerá un campeonato", agregó.

