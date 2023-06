Bezzecchi gana la carrera esprint en Países Bajos delante de Bagnaia

Assen (Países Bajos) (AFP) – El italiano Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) ganó la prueba de esprint del Gran Premio de Países Bajos de MotoGP, octava manga de la temporada, disputada este sábado en el trazado de Assen, delante de su compatriota Francesco Bagnaia, que conserva el liderato del campeonato.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha) completó el podio, después de que el sudafricano Brad Binder fuera descalificado, al ser penalizado por una infracción de trayectoria en la última vuelta.

En el campeonato, Bagnaia posee ahora veinte puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el español Jorge Martín (Ducati-Pramac), sexto este sábado en el esprint de la 'Catedral' de la velocidad en Assen.

Pero el hombre más feliz de la jornada era Bezzecchi. Autor de su primera pole esta temporada, en las calificaciones de la mañana del sábado, el piloto nacido en Rimini hace 24 años tuvo una salida prudente en la carrera de esprint por la tarde, siendo adelantado al final de la recta por Bagnaia y después por Binder.

Pero tras recuperar la primera plaza en la segunda de las trece vueltas, Bezzecchi sacó después una ventaja suficiente para imponerse sin tomar grandes riesgos.

Por su parte, Bagnaia quedó satisfecho con una segunda plaza "inesperada" tras una mañana del viernes "desastrosa" en su opinión.

"El viernes no lograba poner bien la moto. Afortunadamente, todo va mucho mejor. Francamente, no me lo puedo creer", afirmó el actual campeón del mundo.

El español Marc Márquez, decimoséptimo con su Honda, terminó la jornada con una nueva decepción.

