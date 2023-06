Alcaraz gana en Queen's y recupera el número uno mundial

Londres (AFP) – El tenista español Carlos Alcaraz ganó este domingo la final del torneo sobre hierba de Queen's, en Londres, contra el australiano Alex de Miñaur, al que se impuso por 6-4 y 6-4, con lo que recuperará el lunes el puesto de número uno de la clasificación ATP.

A ocho días del inicio de Wimbledon, Alcaraz gana su primer trofeo sobre esta superficie, en la que disputaba solo su tercer torneo.

De paso, se aseguró superar en el ránking de la ATP al serbio Novak Djokovic, que se había apoderado del liderato de la clasificación mundial con su victoria en Roland Garros.

"Significa mucho para mí poner mi nombre en el trofeo", dijo Alcaraz, tras unirse a leyendas como Rafael Nadal, Pete Sampras y John McEnroe, vencedores en Queen's.

"Es especial para mí jugar aquí. Muchas leyendas han ganado este torneo, por lo que ver mi nombre en el trofeo junto a los de grandes campeones es algo magnífico", añadió.

El tenista de 20 años no pudo superar la cuarta ronda en sus dos participaciones previas en Wimbledon, pero su impresionante actuación esta semana en Londres hace pensar que puede ser la principal amenaza para Djokovic.

El serbio buscará su 24º triunfo en un Grand Slam y su octavo título en el torneo del All England Club el mes próximo.

"Ayuda mucho llegar a Wimbledon como número uno en la clasificación ATP. Es asombroso, pero debo decir una vez más que eso no sería posible sin el apoyo del público durante toda la semana", añadió Alcaraz.

Rafael Nadal venció en 2008 en Queen's, justo antes de su primer triunfo en Wimbledon, en una final mítica en cinco sets contra el suizo Roger Federer.

Adaptación a la hierba

Tras sufrir contra el francés Arthur Rinderknech en la primera ronda, Alcaraz no perdió ningún set en sus cuatro siguientes partidos en Queen's.

"No comencé muy bien el torneo. He tenido que adaptar mis desplazamientos en hierba, pero ha sido una semana increíble, con mucha energía y calidad", estimó el español.

De Miñaur, por su parte, había derrotado al británico Andy Murray y al sexto clasificado del ránking ATP, el danés Holger Rune, en su ruta hasta la final.

Pero el australiano no supo aprovechar sus oportunidades contra Alcaraz en la final.

"Ha sido una gran semana para mí", dijo De Miñaur. "Estuve cerca pero no lo pude lograr hoy. Carlos estuvo muy bien", reconoció el australiano.

De Miñaur tuvo dos puntos de 'break' cuando iba ganando en el primer set por 4-3.

Pero Alcaraz no solo pudo mantener su servicio, sino que rompió el saque de su rival, número 18 del mundo, en el siguiente juego, para acabar ganando el set por 6-4.

El campeón del último US Open necesitó un tratamiento entre los dos sets, y se le colocaron dos cintas de esparadrapo en el cuádriceps derecho.

Pero los movimientos de Alcaraz no se vieron afectados y aprovechó el único punto de break de que dispuso en el quinto juego de la segunda manga para colocarse con una ventaja de 3-2.

Los pocos errores del español dieron a De Miñaur alguna esperanza en el juego final, cuando Alcaraz se vio con un 0-30 en contra con su servicio.

Pero sin pestañear, el español logró los cuatro puntos siguientes para asegurarse el triunfo y el número uno mundial.

En conferencia de prensa el fenómeno español destiló confianza para Wimbledon: "He acabado la semana jugando a un alto nivel, por lo que ahora me siento uno de los favoritos para ganar, aunque me falta más experiencia en hierba".

"Novak es el principal favorito para ganar Wimbledon. He leído una estadística que dice que Novak ha ganado más partidos en Wimbledon que todo el resto del Top-20 (junto). ¿Qué se puede responder a eso? Novak es el gran favorito, es evidente", añadió.

"He visto que Djokovic no ha perdido en la central desde 2013, es una locura. Pero espero tener al público detrás para cambiar esta estadística", concluyó.

