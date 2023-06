El fervor del público vasco "será formidable", predice el patrón del Tour

París (AFP) – "No habrá tiempo para el tanteo", destaca el patrón del Tour de Francia Christian Prudhomme en una entrevista a la AFP antes de la salida de la 'Grande Boucle' el sábado en Bilbao y unas tres primeras etapas en el País Vasco inhabitualmente difíciles, pero que se vivirán con "el fervor formidable" de la afición vasca al ciclismo.

PREGUNTA: ¿Qué espera de la salida en el País Vasco?

RESPUESTA: "Tendremos todo lo que ha hecho grande al Tour: un terreno deportivo extraordinario para los campeones. La belleza del escenario. Las referencias a la geografía, la historia y la cultura, porque pasaremos dos veces por Guernica. Y el entusiasmo del público. Recuerdo las mareas naranjas del (equipo) Euskaltel-Euskadi en los puertos pirenaicos. ¡Nos están esperando! El fervor va a ser formidable. Y este fervor es también indispensable, un año después de la salida de Dinamarca que marcó los espíritus".

P: ¿Estos éxitos populares son una manera de responder a las críticas por las frecuentes salidas del Tour desde el extranjero?

R: "Reivindico estas salidas desde el extranjero, pero a condición de que en el recorrido haya Saint-Léonard-de-Noblat, Châtillon-sur-Chalaronne, Poligny o Moirans-en-Montagne, es decir, pequeñas localidades. Para mí ese es el Tour de Francia, grandes ciudades francesas y extranjeras, ciudades más pequeñas y pueblos".

P: ¿Por qué es tan importante?

R: "Porque el Tour de Francia permite que esta gente levante la cabeza. No voy a decir que va a cambiar sus vidas, pero cuando la gente se da cuenta que aún les tenemos en consideración, cuando escuchan el nombre de su pueblo en la radio, es algo que les llena de orgullo. Y el orgullo es muy importante para la cohesión de un país".

P: ¿Por qué un inicio de carrera tan difícil?

R: "Porque queremos ver a los favoritos al Tour codo con codo desde el primer fin de semana. Y estamos seguros que allá estarán. Las cuestas de Vivero, de Pike, de Jaizkibel van a permitir a los mejores todoterrenos del estilo Van der Poel y también a Pogaçar y Vingegaard medirse de inicio. No habrá periodo de tanteo. En los últimos años hemos trabajado mucho en los recorridos, sobre todo en las primeras semanas, pero también depende todo de los campeones. Y tenemos la suerte de tener una generación excepcional".

P: Muchos resumen el Tour-2023 a un duelo entre Vingegaard y Pogaçar. ¿Usted también?

R: "En todo caso, es el partido de vuelta. Y quizás la revancha. Y está claro que eso excita. En tenis, los Federer-Nadal, los Nadal-Djokovic, es algo que atrae, que anima. No hay nada más bello que un duelo. Es un Anquetil-Poulidor, un Hinault-Lemond."

P: Hace 38 años que Bernard Hinault logró la última victoria francesa. ¿Para usted también comienza a ser larga la espera?

R: "Para la victoria final, aún me parece justo este año, pero quien sabe si en los próximos dos o tres años podemos encontrar al Antoine Dupont (estrella del rugby) de la bicicleta. Del XV de Francia se decía que se iban a necesitar décadas para que recuperase el nivel y al final ha ido mucho más deprisa. Para este año sólo deseo una cosa: que las esperanzas de Top 10, de Top 5 y de podio se concreticen. Y tenemos muchas opciones que nos pueden hacer vibrar (...) Y tenemos corredores como Julian (Alaphilippe) y Thibaut (Pinot) que más allá del palmarés, transmiten emociones. Julian es un personaje clave del Tour de Francia y no era posible que Thibaut no corriese el Tour en su último año".

