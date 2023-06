"La prioridad son los Juegos Olímpicos", asegura Kipchoge

Kaptagat (Kenia) (AFP) – "La prioridad son los Juegos Olímpicos y ganar allí una tercera vez": dos meses después de su sexto puesto en el maratón de Boston, el keniano Eliud Kipchoge afirmó en una entrevista con la AFP que quiere agrandar su leyenda el próximo año en París.

En los últimos años, el considerado como mejor maratoniano de la historia, se ha lanzado numerosos retos y ha construido un palmarés de ensueño, con dos oros olímpicos (Rio en 2016, Tokio en 2021), el récord del mundo (2h01:09) y diez victorias en los principales maratones.

Bajar de la barrera mítica de las dos horas para cubrir los 42,195 kilómetros del maratón es otro sueño. Lo logró en 2019, en una carrera no homologada organizada por un patrocinador (1h59:40). También le falta ganar en los maratones de Boston y Nueva York para convertirse en el primero en imponerse en los seis 'grandes'.

Pero con pronto 39 años, "la prioridad ahora es concentrarse en los Juegos Olímpicos y ganar allí una tercera vez, los otros (retos) llegarán" más tarde, afirmó Kipchoge a la AFP en su base de entrenamiento de Kaptagat (Kenia).

Sus dos oros olímpicos le dejaron igualado con el etíope Abebe Bikila (1960, 1964) y con el alemán Walder Cierpinski (1976, 1980). Lograr el título en París-2024 le haría hacer historia y entrar en una nueva dimensión.

Ese oro tendría además un fuerte valor simbólico al ser en la capital francesa, donde en 2003, con 18 años, logró su primera corona internacional: un título de campeón del mundo de 5.000 metros.

"Me conozco"

Sentado en un banco a la sombra en Kaptagat, donde vive y entrena varios meses al año desde hace dos décadas, Kipchoge repasa el difícil momento del 17 de abril en el maratón de Boston, donde se destacó en cabeza hacia el kilómetro 30, antes de venirse abajo y acabar sexto.

"Intento olvidar lo que pasó en Boston", afirma con voz imperturbable. "Siempre está en un rincón de la cabeza, se te pasan por la mente ciertas cosas, pero confío en que se haya ido (...) Lo que pasó, ya es pasado", sentenció.

Con su entrenador de siempre, Patrick Sang, analizó las razones de esa decepción: "Fue sobre todo (un problema de) mi isquiotibial".

El perfil del maratón de París podría asemejarse en sus características al de Boston o Nueva York. ¿Puede ser eso un problema para él o perjudicarle de entrada?

"No es realmente una preocupación, pero respeto la opinión que pueda tener cada uno. Creo que (en Boston) tuve un mal día. Tengo ganas de volver allí el próximo año (...) Cualquiera puede escribir lo que quiera, yo eso no lo controlo. Pero yo me conozco", afirma.

¿Dónde para terminar 2023?

"Voy bien y el entrenamiento se desarrolla bien", tranquiliza, mientras prepara su último maratón de 2023.

Hay tres 'grandes' en la recta final de la temporada: Berlín (24 septiembre), donde ganó cuatro veces y donde batió dos veces el récord del mundo, Chicago (8 octubre) y Nueva York (5 noviembre). "A finales de julio sabré a cuál voy", anunció.

El ganador del maratón de Berlín, el atleta keniano Eliud Kipchoge (drcha.), sonríe en el pódium junto al segundo clasificado, su compatriota Mark Korir, el 25 de septiembre de 2022 © Tobias Schwarz / AFP/Archivos

Mientras tanto sigue su programa de entrenamiento habitual, con 200 kilómetros por semana en los caminos de tierra roja del bosque de Kaptagat, a 2.400 metros de altitud.

Entre la veintena de compañeros de entrenamientos presentes en el lugar en el momento de la entrevista se encuentra la plusmarquista mundial de 1.500 metros y 5.000 metros Faith Kipyegon y Geoffrey Kamworor, dos veces (2017, 2019) ganador del maratón de Nueva York.

Kipchoge es una figura casi sagrada para todos en el atletismo keniano y él no ve con malos ojos la eclosión de su compatriota Kelvin Kiptum (23 años), que el 23 de abril se impuso en el maratón de Londres con un tiempo de 2h01:25, el segundo mejor de la historia y a apenas 16 segundos del récord del mundo.

"Quiero ser una fuente de inspiración y espero que el hecho de haber batido el récord del mundo en dos ocasiones sea una fuente de inspiración para numerosos jóvenes. Espero que quieran más y batir mis récords", asegura.

Apostar por los test antidopaje

El atletismo keniano está señalado por las instancias internacionales como un foco de dopaje a gran escala, con varios atletas que han recurrido a "atajos" para lograr éxitos.

"El dopaje está presente", admite Kipchoge sobre lo que ocurre en su país. "Hay que ir al máximo con los test. Creo que los test pesan un 80% y la sensibilización solo un 20%", estima.

"A partir del momento en el que demos la prioridad a los test, que se sepa quiénes se ocupan de los atletas en el país, tendremos los datos adecuados para saber quién es quién", afirma. "Pero si ignoramos (quiénes son) realmente las personas que trabajan con los atletas (...) estamos en peligro", alerta.

