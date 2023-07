Cesc Fábregas anuncia su retirada como jugador

Madrid (AFP) – El exjugador del Barcelona y de la selección española Cesc Fábregas, de 36 años, anunció este sábado su retirada del fútbol como jugador para empezar una nueva carrera como técnico.

"Después de 21 temporadas jugando como profesional, ha llegado el momento de colgar las botas...", publicó Fábregas en sus cuentas sociales.

"Ha sido un viaje imposible de olvidar. Todos los que me habéis ayudado, mis compañeros, entrenadores, directores, presidentes, dueños, fans y mi agente, un gracias de corazón. A los oponentes, gracias por hacerme más fuerte", añadió Fábregas, que actualmente tenía contrato con el Como italiano por una temporada más.

"No olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como", insistió el excentrocampista del Barça.

Fábregas recordó que "he levantado la Copa del Mundo, dos Eurocopas, ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos".

En la memoria de todos los aficionados españoles queda su asistencia a Andrés Iniesta para que su compañero marcará el gol de la victoria en la final del Mundial de 2010 en Sudáfrica.

Formado en el Barça, pasó por las categorías inferiores del Arsenal, a cuyo primer equipo se unió en 2004 antes de regresar al club azulgrana en 2011.

Tras tres temporadas en la capital catalana, fichó por el Chelsea, de donde pasaría al Mónaco en 2019 y de ahí al Como el pasado año.

Un palmarés espectacular

A lo largo de sus 21 campañas como jugador, Fábregas ha acumulado un gran palmarés que incluye una Liga, un Mundial de Clubes, una Copa del Rey o una Supercopa de Europa con el Barcelona, mientras que en Inglaterra fue dos veces ganador de la Premier con el Chelsea, dos veces campeón de la FA Cup con el Chelsea y con el Arsenal.

Fábregas también ganó la Europa League con el Chelsea y dos veces la Supercopa de Inglaterra con el Arsenal.

"Ha valido muchísimo la pena por todos los grandes recuerdos y amigos que he hecho en el camino", añadió Fábregas, que seguirá su camino como entrenador de las categorías inferiores del Como.

"Pero no todo es tristeza, ahora también empieza un nuevo reto, me siento feliz de anunciar que voy a cruzar la línea blanca y empezaré a entrenar al equipo B y al Primavera del Como 1907, un club y un proyecto que me ilusiona muchísimo", anunció el centrocampista español.

"Este maravilloso club se ha ganado mi corazón desde el primer minuto y llegó a mí en el momento perfecto de mi carrera, daré todo lo que esté en mis manos", prometió Fábregas.

