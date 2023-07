Rafa Benítez aspira a "competir en cada partido" con el Celta

Madrid (AFP) – El nuevo técnico del Celta, Rafa Benítez, aseguró este lunes en su presentación que el objetivo inicial es "competir en cada partido" para poder aspirar a más en el futuro.

"Me gusta competir para ganar, pero sé cual es la situación y ahora saldremos a competir en cada partido, luego ya veremos otros objetivos a largo plazo", dijo Benítez en la sede del Celta en Vigo.

El técnico, que se encontraba sin equipo, ha firmado por tres temporadas con el club gallego, que finalizó 13ª posición del campeonato la pasada campaña.

"Estoy acostumbrado a intentar ganar siempre, incluso en equipos que no podían ganar. Me gusta mejorar, competir, y luego soy realista y busco ese equilibrio, ya sé que no vas a poder ganar, pero tienes que sentar las bases para el equipo crezca y sea competitivo, luego se puede o no se puede", dijo Benítez.

El nuevo entrenador del Celta, que cumple los 100 años, afirmó que "es un orgullo ser el entrenador del centenario" y confió en poder conservar a la joven perla Gabri Veiga, al que siguen varios equipos europeos, según la prensa.

"Estaría encantado de que siguiese con nosotros. Sería la ilusión de todos e intentaré que mejore lo máximo posible si continúa con nosotros. Me gusta mucho", afirmó Benítez, matizando que "nadie sabe qué pasará en el futuro".

El exentrenador de Liverpool o Real Madrid, admitió que en el año y medio que lleva alejado de los banquillos desde su salida del Everton, ha tenido "más de 20 ofertas en todo este tiempo, pero muchas eran muy lejos, en otro continente, ofreciendo muchísimo más dinero".

"Después de haber estado en China, en Italia, en Inglaterra, en España, al final dices voy a intentar estar en una de las ligas mayores, cerca de mi familia y buscar un proyecto que efectivamente se pueda trabajar", dijo Benítez, que afirmó haber tenido ofertas de España.

Benítez empieza a hacerse ya cargo esta semana de sus nuevos jugadores, que este lunes empezaron a pasar los reconocimientos médicos para iniciar la pretemporada.

