River frente a Colón, por otro paso hacia la consagración en la Liga argentina

Buenos Aires (AFP) – River Plate, el puntero de la Liga Profesional-2023 del fútbol argentino, intentará acercarse un paso más hacia el título cuando reciba a Colón, en uno de los encuentros centrales de la vigésimo tercera fecha del campeonato, que se disputará a partir del martes.

Anuncios Lee mas

El equipo de la banda roja viene de perder sorpresivamente por 2-1 con el humilde Barracas Central, pero a pesar de ese tropiezo suma 50 puntos y aventaja por nueve a Talleres y San Lorenzo (41), sus principales perseguidores, cuando sólo faltan cinco fechas y 15 unidades en disputa.

La caída ante Barracas Central demoró la consagración de River, pero de todos modos el Millonario tiene una buena ventaja y, con una serie de resultados, podría consagrarse en la próxima fecha si gana sus próximos dos partidos, al Sabalero el miércoles, y al escolta San Lorenzo el sábado próximo.

Sin espacio para relajarse

"La conclusión que hago es que hay que competir hasta el último partido, y que todavía no se ganó nada. Nos quedan cinco partidos o 15 puntos, en los que tenemos que sacar más que los rivales para lograr el objetivo. Hace tiempo lo vengo diciendo: cada partido es competitivo. Esto nos enseña que no nos podemos relajar", aceptó el DT Martín Demichelis tras la derrota.

El entrenador de River se mostró confiado del rendimiento del equipo. "Vamos a estar a la altura de los próximos cinco partidos, de eso no tengan dudas. El resultado no nos confunde, ni en la manera de trabajar, de continuar, ni de respetar. El que piense que subestimamos un partido no nos conoce", afirmó.

El Millonario, con 11 victorias en fila, recibirá en el Monumental a un Colón de campaña irregular, pero que viene de sufrir una durísima goleada en su propio estadio por 4-0 ante Racing.

El Ciclón en el Cilindro

En el otro encuentro destacado, San Lorenzo visitará a Racing en el clásico de la fecha con la obligación de ganar para no entregarle un festejo anticipado a River, mientras que Talleres, el otro escolta, acudirá a Junín para medirse con Sarmiento, también con la misión de conseguir los tres puntos para estirar el suspenso.

La fecha 23 empezará la noche del martes con el duelo Lanús-Vélez, y seguirá el miércoles con Godoy Cruz-Platense, Tigre-Banfield, Rosario Central-Estudiantes, Racing-San Lorenzo y River-Colón.

El jueves se medirán Arsenal-Defensa y Justicia, Unión-Boca, Sarmiento-Talleres, Argentinos-Instituto, Huracán-Atlético Tucumán y Belgrano-Barracas Central, y el cierre será el viernes, con Gimnasia y Esgrima-Independiente y Central Córdoba-Newell’s.

Posiciones:

- Pts J G E P GF GC

1. River Plate 50 22 16 2 4 40 15

2. Talleres 41 22 12 5 5 37 20

3. San Lorenzo 41 22 11 8 3 21 8

4. Lanús 40 22 11 7 4 31 20

5. Estudiantes 37 22 10 7 5 27 19

6. Defensa y Justicia 36 22 10 6 6 27 16

7. Rosario Central 35 22 9 8 5 30 25

8. Belgrano 34 22 10 4 8 20 19

9. Godoy Cruz 33 22 9 6 7 28 24

10. Argentinos 32 22 9 5 8 26 19

11. Boca Juniors 31 22 9 4 9 25 22

12. Racing 30 22 8 6 8 30 30

13. Newell’s Old Boys 29 21 7 8 6 18 17

14. Platense 29 22 8 5 9 23 25

15. Sarmiento 28 22 7 7 8 22 20

16. Barracas Central 27 22 6 9 7 22 28

17. Central Córdoba 26 22 6 8 8 17 22

18. Gimnasia LP 26 21 7 5 9 17 27

19. Tigre 25 22 6 7 9 20 25

20. Instituto 25 22 6 7 9 18 29

21. Independiente 24 22 5 9 8 21 26

22. Colón 24 22 4 12 6 19 25

23. Atlético Tucumán 24 22 5 9 8 19 27

24. Unión 23 22 5 8 9 17 25

25. Vélez Sarsfield 21 22 4 9 9 21 24

26. Banfield 21 22 5 6 11 15 29

27. Huracán 19 22 4 7 11 16 26

28. Arsenal 17 22 5 2 15 15 30

© 2023 AFP