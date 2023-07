Alcaraz se estrena en Wimbledon con triunfo solvente sobre Chardy

Wimbledon (Reino Unido) (AFP) – El número 1 mundial Carlos Alcaraz se clasificó sin problemas para la segunda ronda de Wimbledon, este martes ante el francés Jeremy Chardy (542º), que disputó su último partido como tenista, perdiendo 6-0, 6-2 y 7-5.

A Chardy, de 36 años, le queda el torneo de dobles en Wimbledon. El sábado anunció en la radio francesa que se retirará tras el grande británico.

Alcaraz jugará en segunda ronda con otro francés, el vencedor del duelo entre Alexandre Müller (84º) y Arthur Rinderknech (82º).

Bajo el techo de la pista N.1, desplegado debido a la lluvia en Londres, el español de 20 años no dejó ninguna opción a Chardy, que encajó los ocho primeros juegos del partido, 6-0 y 2-0.

A continuación el francés fue capaz de hacer daño al español, anotándose varios juegos e incluso acertando con una rotura en el tercer set para situarse 4-2.

Pero Alcaraz se la devolvió rápidamente para situarse 4-4. Una última rotura del español le sirvió para poder servir para ganar, cerrando el partido con un juego en blanco y un saque directo.

"Creo que jugué realmente bien al inicio del partido", dijo Alcaraz durante la entrevista en pista.

"En el tercer set él ha aumentado su nivel. Me vi en problemas, pero me gusta jugar peloteos, tener batallas. Me alegra haber competido a buen nivel. El tercer set ha sido apretado, pero estoy contento por haber superado la primera ronda", añadió el español, que recientemente ganó el torneo de Queen's, su primer título en hierba.

Al número 1 de la ATP no le afectó siquiera el cierre o no del techo de la pista N.1. "No cambia demasiado para mí. Intento no pensar en ello. Obviamente sin el techo, y con el sol, es mucho mejor para mí. Creo que a todos les sucede, pero tenía que estar totalmente concentrado. Con techo o no, tenía que mostrar mi mejor nivel".

"Además, el sonido de la pelota bajo techo es muy bonito. Es incluso más bello jugando en hierba. Pegamos muy limpio a la pelota y es muy agradable jugar así", concluyó Alcaraz, que suma 41 victorias y 4 derrotas en 2023, el mejor balance del tenis masculino esta temporada.

Chardy, por su parte, se retiró recibiendo la ovación del público y los aplausos de su ilustre último rival.

