Sao Paulo espera en octavos de la Sudamericana por el ganador de San Lorenzo-Medellín

Asunción (AFP) – El Sao Paulo, actual subcampeón de la Copa Sudamericana, espera por el vencedor de la llave de playoffs entre Independiente Medellín y San Lorenzo de Argentina en los octavos de final del torneo regional de 2023, según el sorteo realizado el miércoles en la sede de la Conmebol, en Asunción.

Anuncios Lee mas

El tricolor paulista, tricampeón de la Libertadores (1992, 1994 y 2005), ganador de la Sudamericana en 2012 y vigente subcampeón -perdió la final con el ecuatoriano Independiente del Valle-, será local en el partido revancha, entre el martes 8 y el jueves 10 de agosto.

Otro ganador de grupo de la Sudamericana, Newell's Old Boys, cuna de Lionel Messi, espera en octavos por el ganador del choque entre el Corinthians, que viene de la Libertadores, donde fue tercero de su grupo, y el Universitario peruano, segundo de su serie en la Sudamericana.

En los octavos de final de la Sudamericana, que se jugarán en la primera quincena de agosto, se enfrentarán los ganadores de los ocho grupos del torneo y los vencedores de los playoffs entre los segundos de la Sudamericana y los terceros de la Libertadores.

Estos playoffs se disputarán entre el 11 y el 20 de julio y los que accedan a octavos de final serán locales en sus respectivos partidos de ida.

Los cuartos de final se disputarán entre el 22 y el 31 de agosto, las semifinales en la última semana de setiembre y la primera de octubre y la final de la Copa Sudamericana de 2023 se jugará el 28 de octubre en Montevideo, en el legendario estadio Centenario, sede de la final del primer Mundial en 1930.

El campeón de la Sudamericana de este año se clasifica para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2024 y para jugar la Recopa Sudamericana de 2024 contra el campeón de la Libertadores de este año.

Estas son las llaves de octavos de final de la Copa Sudamericana-2023:

Ganador de Sporting Cristal (PER)-Emelec (ECU) vs Defensa y Justicia (ARG)

Ganador de Barcelona (ECU)-Estudiantes (ARG) vs Goiás (BRA)

Ganador de Colo Colo (CHI)-América Mineiro (BRA) vs Red Bull Bragantino (BRA)

Ganador de Independiente Medellín (COL)-San Lorenzo (ARG) vs Sao Paulo (BRA)

Ganador de Ñublense (CHI)-Audax Italiano (CHI) vs Liga de Quito (ECU)

Ganador de Libertad (PAR)-Tigre (ARG) vs Fortaleza (BRA)

Ganador de Corinthians (BRA)-Universitario (PER) vs Newell's Old Boys (ARG)

Ganador de Patronato (ARG)-Botafogo (BRA) vs Guaraní (PAR)

© 2023 AFP