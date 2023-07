La estrella noruega Hegerberg espera recuperar el tiempo perdido en el Mundial

Lyon (AFP) – La prolífica Ada Hegerberg tiene como objetivo regresar a la cima del fútbol femenino liderando a la selección de Noruega en el Mundial que se disputará del 20 de julio al 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda, después de varios años alejada del combinado nórdico.

La ganadora del Balón de Oro en 2018 dejó la selección de su país en 2017 por las desavenencias con la federación noruega por la diferencia de trato dispensada a los equipos femeninos en comparación con los masculinos.

La delantera estuvo fuera de la selección durante cinco años, perdiéndose el Mundial disputado en Francia en 2019, antes de regresar a tiempo para disputar la Eurocopa de 2022, en un torneo para olvidar, en el que Hegerberg no sólo no anotó un solo gol, sino que sufrió la humillante derrota por 8-0 ante Inglaterra, antesala de una eliminación en primera ronda.

Pero Hegerberg, que cumplirá 28 años este lunes y es la máxima goleadora de la historia de la Liga de Campeones femenina, está decidida a recuperar el tiempo perdido con su selección cuando inicie su andadura mundialista el 20 de julio próximo contra Nueva Zelanda, una de las coorganizadoras del torneo (junto a Australia).

"Siempre hay trabajo por hacer con la selección, pero una se siente bien de estar de vuelta", declaró a la AFP desde Lyon, equipo en el que juega desde 2014 y con el que ha conquistado seis de las ocho Champions que tiene el club francés, el más laureado de esa competición.

"Me da más oportunidades de contribuir al fútbol femenino, tanto dentro como fuera de la cancha", añadió.

Lesiones a repetición

Más allá de su exilio voluntario de la selección, las últimas temporadas de Hegerberg han estado también marcadas por las lesiones: en enero de 2020 sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y en septiembre de ese año fue operada por la fractura por estrés de la tibia de la pierna izquierda.

No volvió a jugar hasta octubre de 2021, aunque tampoco pudo acabar esa temporada por otra lesión. Esta última temporada también estuvo ausente varias semanas, aunque regresó a tiempo para jugar el tramo final.

"Acabé bien la temporada con el Lyon. Mejoré a medida que avanzaba" el curso, ayudando a su equipo a ganar de nuevo el campeonato francés. "Fue agotador, porque necesité trabajar mucho para volver a mi mejor nivel. Pero estoy orgullosa, nunca dudé" de que regresaría a tiempo para disputar el Mundial, un torneo que Noruega ganó en 1995 y en el que fue finalista en la primera edición, cuatro años antes (además de ganar las Eurocopas de 1987 y 1993 y el oro olímpico en Sídney-2000), pero que en los últimos años ha perdido la etiqueta de potencia mundial.

Encuadrada en el grupo A, junto a Nueva Zelanda, Suiza y Filipinas, el combinado nórdico no debería tener problemas para pasar a octavos de final, aunque Hegerberg se mantiene prudente sobre las posibilidades de un equipo que también cuenta con las jugadoras del Barcelona Ingrid Syrstad Engen y Caroline Graham Hansen, y las del Chelsea Maren Mjelde y Guro Reiten.

"No creo que podamos decir que somos favoritas. Tenemos mucha calidad y ganas. Debemos ser ambiciosas, pero también realistas, nuestros últimos resultados no han sido buenos, por lo que queremos dar una mejor imagen de Noruega", explicó.

"Tenemos mucha historia (...), pero las cosas se han vuelto más difíciles en los últimos años. Nos dormimos, pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada, porque tenemos jugadoras de mucha calidad. Será interesante y no puedo esperar" a comenzar el Mundial, concluyó la delantera.

