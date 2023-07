Entre "Succession" y huelgas: ¿Qué esperar de las nominaciones a los Emmy?

Los Angeles (AFP) – ¿Podrá alguna serie de televisión superar a "Succession" en los Emmy? ¿La lujosa precuela de "El señor de los anillos" de Amazon dominará la premiación? Y, con las huelgas en Hollywood, ¿el más prestigioso evento podrá llevarse a cabo este año?

Las nominaciones para los premios Óscar de la televisión serán anunciadas el miércoles en una ceremonia transmitida en vivo a partir de las 08H30 de California (15H30 GMT). Luego comenzará la última ronda de votación para la 75ª edición de los premios Emmy, prevista para el 18 de septiembre.

A continuación, cinco puntos para prestar atención:

¿Las protestas afectarán los Emmy?

En años normales, los especialistas de la industria debaten qué programas serán nominados, no si los Emmy se llevarán a cabo.

La huelga de los guionistas de Hollywood amenaza la celebración de los premios Emmy en septiembre, tal como está prevista © Robyn Beck / AFP/Archivos

Pero este año, la ceremonia está amenazada por la huelga de los guionistas que entró en su semana número once.

Las nominaciones se anunciarán el mismo día en que los actores de Hollywood decidirán si también se paralizan como protesta por mejores salarios y condiciones contractuales.

Una huelga del Sindicato de los Actores (SAG) sería un boicot de las estrellas, y podría posponer los Emmy.

"Si hay una huelga, podría realmente afectar la realización de los Emmy", dijo Pete Hammond, columnista de premios de la publicación Deadline.

"La Academia de la televisión tendrá que pensar, '¿Por cuánto tiempo se va a extender esto?' y '¿Cuál es nuestra fecha límite para posponer la ceremonia?'".

¿Arrasará "Succession"?

Los votantes del Emmy aman "Succession".

Jeremy Strong es una de las tres estrellas de "Succession" que podría ganar una nominación al mejor actor dramático © Chris Delmas / AFP/Archivos

El drama de HBO sobre la conflictiva familia que maneja un imperio mediático ya obtuvo 48 nominaciones y 13 estatuillas, incluyendo dos veces el premio como mejor drama.

La serie terminó este año con un final muy elogiado por la crítica, y se espera que los votantes llenen de nominaciones a su elenco.

La categoría de mejor actor dramático podría incluir entre sus seis nominados a tres estrellas de "Succession": Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin.

"Me atrevo a decir que con toda la actuación que tienen, podrían hacerse fácilmente con 20 nominaciones, o más", dijo Hammond.

Mucha de la competencia vendrá de HBO, que también tiene programas populares como "The White Lotus", "The Last of Us" y "La casa del dragón,", una precuela de "Juego de Tronos".

Goles, notas y sándwiches

Las categorías de comedia muestran una competencia más variada.

Quinta Brunson y su "Primaria Abbott" generan muchas expectativas para esta edición de los premios Emmy © Patrick T. FALLON / AFP/Archivos

La siempre optimista "Ted Lasso", de Apple TV+, ha goleado a sus rivales en las últimas ceremonias pero su tercera, y probablemente última, temporada no fue bien recibida.

"Primaria Abbott", la serie de ABC ambientada en una escuela que atraviesa dificultades en Filadelfia, es una rara avis que vuela fuera de las plataformas de streaming y que el año pasado debutó en los Emmy ganando tres de sus siete nominaciones.

Este año el programa busca mejorar sus calificaciones.

Y también está "The Bear".

La mirada dentro de una frenética, estresante y a veces violenta cocina de una tienda de sándwiches en Chicago no es una comedia típica, pero se volvió un fenómeno cultural el año pasado.

Miniseries

En sus últimas ediciones, la categoría de miniseries se ha convertido en la más competitiva de los Emmy, gracias a sus altos presupuestos y elencos de primera.

"Bronca", protagonizada por Steven Yeun y Ali Wong - aquí durante el estreno de la serie de Netflix en marzo de 2023 - es una candidata para las categorías de miniseries en los Emmy © Robyn BECK / AFP/Archivos

Pero esta ha sido una temporada tranquila y notablemente oscura con programas como "Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer" y "Black Bird: confesiones de un asesino" liderando la pelea.

La popular "Bronca", de Netflix, ofrece una alternativa (un poco) más ligera, a pesar de que su punto de partida es un altercado entre dos conductores que desemboca en una amarga disputa.

¿"Los anillos del poder" conquistará a los votantes?

Con un presupuesto global de 1.000 millones de dólares, "El señor de los anillos: Los anillos del poder", de Amazon, se ha convertido en el programa de televisión más caro de la historia.

Aunque la primera temporada de la precuela de "El señor de los anillos" no recibió reseñas entusiastas, su lujosa producción impresionó incluso a los críticos más duros.

Por eso, se espera que la serie obtenga buenos resultados en las categorías técnicas que cubren desde efectos especiales hasta maquillaje.

Pero pocas producciones del género de la fantasía (con las notables excepciones de "Juego de Tronos" o las películas de "El señor de los anillos" en los Óscar) han brillado en las premiaciones.

"No creo que los veamos en las principales categorías", dijo Hammond.

El rival "La casa del dragón" también podría darles batalla, de acuerdo con el columnista.

