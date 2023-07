"Succession" lidera carrera por los Emmy con 27 nominaciones

Los Angeles (AFP) – La serie dramática de HBO "Succession", que sigue los conflictos y ambiciones de una poderosa familia al frente de un imperio mediático, lidera la carrera por los Emmy con 27 nominaciones.

Las nominaciones a los llamados Óscar de la televisión estadounidense fueron anunciadas este miércoles, empañadas por la amenaza de una huelga de actores que podría paralizar casi por completo Hollywood.

La actriz Yvette Nicole Brown y el jefe de la Academia de la Televisión, Frank Scherma, desvelaron este miércoles los nombres que competirán por los codiciados premios, dejando a "Succession" por segundo año consecutivo al frente de la disputa.

El aclamado programa, que llegó a su final este año, compite por mejor serie dramática, y se hizo con tres de las seis vacantes para mejor actor en serie dramática, con Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong.

En una exitosa mañana para HBO, su adaptación del videojuego sobre un apocalipsis zombie "The Last of Us" se convirtió en la segunda favorita con 24 nominaciones.

Además de competir con "Succession" por la estatuilla a mejor serie dramática, su protagonista Pedro Pascal también buscará hacerse con el premio al mejor actor.

Pascal, chileno-estadounidense, es el primer latino en hacerse con la nominación desde 1999, cuando Jimmy Smits compitió por quinta vez consecutiva en la categoría gracias a su rol en "NYPD Blue".

También de HBO, "The White Lotus", la sátira que explora el lado oscuro de personas adineradas en lugares paradisíacos, es la tercera en la carrera por los Emmy con 23 nominaciones.

La segunda temporada de la serie, ambientada en Sicilia, se metió en las categorías de drama, incluyendo una nominación como mejor actriz de reparto para Jennifer Coolidge.

"Ted Lasso", la comedia de Apple TV+ que sigue a un entrenador de fútbol americano que prueba suerte al frente de un equipo de fútbol en Inglaterra, volvió a destacar en las nominaciones de los Emmy con 21 chances de hacerse con una estatuilla.

"La maravillosa Sra. Maisel", de Prime Video, también brilló con 14 nominaciones, mientras que "Bronca", de Netflix, y "The Bear", de FX, empataron con 13 cada una.

"Merlina", de Netflix, llegó a la 12 nominaciones, y su protagonista, Jenna Ortega, competirá por la estatuilla a mejor actriz de comedia, logro que una latina no alcanzaba desde 2008.

A la sombra de los piquetes

La 75ª ceremonia de los premios Emmy, organizada por la Academia de la Televisión, está prevista para el 18 de septiembre, sin embargo el fastuoso evento se ve amenazado por una dramática situación en Hollywood.

Mientras los guionistas ya llevan más de dos meses en piquetes a las afueras de los estudios en protesta por mejores condiciones laborales y económicas, el Sindicato de los Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA) podría ir a huelga a la medianoche de este miércoles (07H00 GMT) si no llegan a un acuerdo contractual con los estudios.

Guionistas y actores pelean por mejoras salariales y otros beneficios.

La situación es tan latente que Frank Scherma abrió la ceremonia virtual de este miércoles refiriéndose al asunto.

"Esperamos que las negociaciones en curso del sindicato lleguen a una solución rápida y equitativa", dijo Scherma.

"Nos comprometemos a apoyar una industria televisiva que se mantenga fuerte y equitativa y en la que podamos seguir honrando todo el increíble trabajo que ustedes realizan".

Pero el sindicato de actores dijo en un comunicado la noche del martes que "no confía en que los empresarios tengan intención de negociar un acuerdo".

Una doble huelga en Hollywood, algo no visto desde 1960, podría paralizar casi por completo a la ciudad de oropel, y obligar, entre otras cosas, a posponer la ceremonia.

