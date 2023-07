"Cuando te llama el Barça, el resto de equipos quedan en un segundo plano", dice Iñigo Martínez

Barcelona (AFP) – El nuevo defensor central del FC Barcelona, Iñigo Martínez, afirmó este jueves en su presentación como nuevo jugador culé que ante la llamada del Barça "el resto de equipos quedan en un segundo plano".

"Cuando te llama el Barça, el resto de equipos quedan en un segundo plano, os lo puedo garantizar", explicó el jugador vasco en conferencia de prensa.

El central de 32 años, que llega a coste cero después de finalizar su contrato con el Athletic Club, confesó los problemas que se ha encontrado sobre el césped cada vez que ha jugado en el Camp Nou como visitante: "Si te soy sincero, cada vez que he venido aquí, he sufrido. No ha habido ningún partido aquí en el que no haya tenido la lengua fuera (...) Vas mirando el marcador y no pasan los minutos. Se hace eterno el partido".

Iñigo Martínez firmó un contrato hasta 2025 con el Barça, al que consideró "el mejor equipo del mundo", y en el que tendrá como entrenador a Xavi Hernández. "Ver jugar a Xavi era una pasada y gozada, tenerle de entrenador ya ni te cuento".

Iñigo Martínez sólo jugó 15 partidos en La Liga la pasada temporada con el Athletic debido a una lesión en la fascia plantar.

Formado en la cantera de la Real Sociedad, Martínez debutó con el equipo donostiarra en la élite del fútbol español, antes de fichar por el Athletic de Bilbao en 2017.

El jugador, de 32 años, llega al Barça para reforzar la zaga azulgrana tras las salidas de Gerard Piqué y Jordi Alba.

Con el Athletic, Iñigo Martínez conquistó la Supercopa en 2021 y alcanzó en dos ocasiones la final de la Copa del Rey.

© 2023 AFP