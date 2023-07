Los All Blacks dominan 35-20 a Sudáfrica en el Rugby Championship

Auckland (AFP) – Nueva Zelanda, que en la primera jornada había arrollado a Argentina, sumó una nueva victoria al dominar 35-20 a Sudáfrica, este sábado en Auckland, en la segunda jornada de las tres del Rugby Championship-2023, lo que le deja acariciando el título.

Los All Blacks jugarán el partido inaugural del Mundial, el 8 de septiembre ante los anfitriones franceses, y parecen de vuelta después de sus problemas del pasado año.

El partido de este sábado en el Eden Park se disputó a un ritmo muy alto, con pocos tiempos muertos, con mucho juego de pie de los neozelandeses y una gran agresividad de los atacantes sudafricanos.

Nueva Zelanda empezó fuerte, con dos tries, del medio scrum Aaron Smith (minuto 5) y del tercera línea Shannon Frizell (15), para ponerse 17-0 en el marcador.

El partido llegó al descanso con un claro 20-3 para los locales.

Sudáfrica se resistió en la segunda mitad, donde firmó sus tres tries del partido, por medio de Malcolm Marx (54), Cheslin Kolbe (62) y Kwagga Smith (80). Nueva Zelanda firmó dos tries en esa segunda mitad, gracias a Will Jordan (69) y Richie Mo'unga (77), controlando la situación y manteniendo una distancia en el marcador que no le hizo temer por la victoria.

Los All Blacks caminan así con paso decidido hacia un nuevo título en el Rugby Championship, que sería el tercero consecutivo. Le queda para ello terminar el trabajo en la tercera y última jornada, el 29 de julio ante los australianos en Melbourne.

